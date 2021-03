El líder del PP, Pablo Casado, no acepta ninguna lección de Vox a propósito del feminismo. "No vamos a dejar que nos den lecciones a algunos que dicen que hemos sucumbido a la corrección política", ha afirmado en el acto organizado por la formación conservadora para reivindicar el 8 de marzo. "Propongo que nuestro concepto de la igualdad real es en la cual las mujeres no se enfrentan a los hombres ni los hombres no se enfrentan a las mujeres, a buen entendedor pocas palabras bastan", ha apostillado.

El popular ha hecho hincapié a lo largo de su discurso de que la "bandera" de la igualdad es del PP. "Llevo 20 años hablando de feminismo desde nuevas generaciones, aunque digan que a veces estamos en una corriente y luego en otra siempre hemos estado en la misma; en el feminismo liberal", ha dicho el máximo representante del PP. "No nos sentimos incómodos con que digan que somos un partido que se ocupa del feminismo".

Casado también ha criticado al Gobierno liderado por Pedro Sánchez por sus discrepancias en esta materia y ha asegurado que es, en realidad, un "Gobierno antisocial y antifeminista". A su vez, ha vuelto a criticar que el Ejecutivo permitiera las manifestaciones del pasado año. "El 8M se ha convertido en un símbolo de lo que se hizo mal el año pasado, el gobierno ocultó alertas internacionales Y puso en riesgo a mujeres", ha manifestado.

El acto ha estado moderado por la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, y también ha contado con la erodiputada del PP, Rosa Estarás, que han dado voz a tres mujeres de la sociedad civil: una profesora, una doctora de atención primaria y una enfermera. Profesiones 'feminizadas' y cuyas protagonistas han relatado sus experiencias durante la pandemia del covid-19.

Pastor ha asegurado al inicio del acto que "sigue habiendo machismo en la sociedad", y ha reivindicado que el feminismo no es patrimonio de la izquierda. "Algunos nos siguen diciendo cómo tenemos que sentirnos mujeres", ha censurado. "El feminismo no es una marca registrada que algunos grupos utilizan para el conflicto", ha proseguido. Pastor ha presumido de que el PP no tiene un discurso "agresivo" ni "reduccionista, de jergas o de maniqueísmos" en esta materia que "al final solo sirven para dividir".

La vicesecretaria de Política Social ha querido lanzar un mensaje también a Vox —que según las últimas encuestas gana terreno a costa del PP— al respecto de la violencia de género, ya que la formación ultraderechista niega que la violencia machista exista. "Estaremos siempre en contra de aquellos que se niegan a reconocer que hay violencia contra las mujeres por ser mujeres", ha dicho.

Por su parte, Estarás también ha hecho hincapié en que el feminismo no hay que ideologizarlo. "Ideologizar el tema de la mujer es no creer en nada. Estas banderas no se tienen que coger, son de todos", ha afirmado. La eurodiputada también ha reconocido que "conciliar" con la pandemia "es muy difícil" y ha alertado de las dificultades de ser madre trabajadora.