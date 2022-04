Si unos dicen que llueve y otros dicen que no llueve, el trabajo del periodismo no es contarte lo que dicen los unos y lo que dicen los otros, sino abrir la maldita ventana y ver qué pasa. De Bucha llegan imágenes que revuelven las tripas. Las autoridades de Ucrania acusan a las tropas de rusas de las ejecuciones y las autoridades de Rusia dicen que todo es un montaje.

¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Contarte lo que dice cada uno o abrir la ventana? Es evidente que debemos abrir la ventana. ¿Qué significa abrir la ventana desde Madrid? Pues básicamente recopilar los testimonios de los periodistas que han estado allí, han visto los cadáveres, los han podido fotografiar y han hablado con los vecinos de Bucha. Lo hemos hecho y lo que dicen es inequívoco. Todos dicen que se trata de crímenes de guerra de las tropas rusas.

Y ahora la reflexión. El negacionismo se compone de distintos materiales; quizá uno de los más importantes es la normalización de la mentira en muchos medios de comunicación. Cuando la mentira y los bulos se normalizan e incluso se reivindican como legítimos, como con la teoría de los hechos alternativos de la FOX, se favorece que haya cada vez más gente que se vea incapaz de distinguir la verdad de la mentira y desconfíe de todo. No es algo nuevo, Esopo ya reflexionaba sobre ello en la fábula "El pastor mentiroso". Seguro que conocen el cuento: Que viene el lobo, que viene el lobo… La moraleja de la fábula es que nadie cree a un mentiroso, ni siquiera cuando dice la verdad.

Los que hacemos La Base no estudiamos periodismo. Aquí tenéis a un politólogo, a una matemática y a un filólogo. No ocultamos nuestro compromiso político: somos de izquierdas. Nos hemos posicionado siempre contra Putin y también contra el envío de armas a Ucrania y contra la expansión de la OTAN hacia el este de Europa. Pero nosotros no mentimos, denunciamos la propaganda venga de donde venga.

Lo digo claramente: Creemos a los periodistas españoles que, desde Bucha, nos hablan de crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas.