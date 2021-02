La Comunidad de Madrid roza los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, según un informe epidemiológico de la Consejería de Sanidad que sitúa la incidencia a catorce días en 999,5 puntos, pero el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado no es partidario de cerrar nada. "Nosotros creemos que no es eficaz apostar por un cierre total de la hostelería, ahora sí sabemos que los cierres totales no están ayudando a reducir la incidencia acumulada", ha explicado en declaraciones a la prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El dirigente de Ciudadanos ha asegurado que estas medidas no están funcionando en las comunidades en las que se aplican —algunas de ellas gobernadas por una coalición entre PP y Cs, como Castilla y León y Murcia,— y lo único que consiguen es "arruinar a las familias que no tienen ingresos para llevar a sus casas". Aguado ha señalado que "entiende" el criterio de otros presidentes autonómicos pero ha pedido que se "respete" a Madrid.

"Siendo un Gobierno liberal nos gustaría que no hubiera restricciones en Semana Santa. En la medida que se pueda, se hará", ha dicho, aunque a renglón seguido ha añadido que es "precipitado" hablar de las medidas que habrá en vigor en la región porque todavía quedan ocho semanas hasta esa fecha. "Veremos si baja a buen ritmo el numero de contagios".

El vicepresidente madrileño ha confirmado que la región relajará las restricciones a partir del viernes y dará luz verde a que las terrazas puedan acoger hasta a seis personas por mesa —actualmente, según una orden del gobierno autonómico, son cuatro—. Asimismo, ha apostillado que le gustaría atrasar el toque de queda hasta las 00 horas "mañana mismo" para que los locales pudieran servir cenas, pero que su Ejecutivo tiene que esperar a que la Consejería de Sanidad de el visto bueno.

Un compromiso que Vox marca como requisito para aprobar los Presupuestos autonómicos. El portavoz adjunto del partido ultra en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, solicitó que la hostelería abriera hasta las 23 horas ya que considera que mantener el cierre a las 21 horas y máximo de seis personas en terrazas es "insuficiente". Aguado ha concretado que su gobierno espera cerrar un acuerdo con los ultraderechistas esta misma semana.