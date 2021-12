Alberto Rodríguez carga contra el PSOE por negarse a devolver su escaño en el Congreso de los Diputados

Alberto Rodríguez, el exdiputado canario de Unidas Podemos, ha cargado contra el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, quien había rechazado la petición de Rodríguez por recuperar su escaño en el Congreso de los Diputados. El exdiputado, que llevaba semanas sin aparecer en Twitter, ha publicado un hilo en la red social tras conocer las palabras del portavoz del partido socialista, en el que, asimismo ha cuestionado la postura en la que se encuentra el partido de Ione Belarra respecto a este tema.

"¿Qué opinan sus socios de Gobierno estatal y canario ante esto? ¿quedarán impunes estas declaraciones demostrando un ataque sin disimulo a la separación de poderes y una maniobra política para eliminar a un rival incómodo para sus intereses?", demanda Alberto Rodríguez.

Alberto Rodríguez fue condenado a un mes y medio de cárcel por agredir a un policía como delito de atentado a la autoridad a pesar de que dicha agresión nunca quedó acreditado ante el juez. Este martes, el exdiputado, tras finalizar su condena, que fue sustituida por una multa y la inhabilitación para el derecho del sufragio pasivo durante 45 días, solicitó volver a su cargo a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pero se encontró con la oposición del partido socialista.

A la ciudadanía canaria (y de otras partes del Estado seguro que también) le asaltarán varias preguntas al oír esto:



[HILO]🧶👇🏾 https://t.co/oQW36GkXgn — Alberto Rodríguez (@Alber_Canarias) December 30, 2021

El exdiputado se ha cuestionado "por qué miente el portavoz afirmando que el acta fue robada para dar cumplimiento a una sentencia". Por lo que ha retado a Gómez, de manera pública, para que le indique en qué parte de las 34 páginas de la resolución "pone tal cosa". De esta forma, Rodríguez se pregunta si las declaraciones de Gómez para el programa de La Hora de la 1 son "una maniobra política y no judicial" que refutan el "robo" de su puesto por más de 64.000 canarios.

“¿Quizás el partido, y el propio Héctor Gómez en su condición de canario y diputado electo por la misma circunscripción que yo, ponen por delante eliminar a un rival político frente a la voluntad democrática de muchísimas canarias y canarios?”, concluye el exrepresentante canario.

El último tweet del exparlamentario confirma su lucha por rescatar su escaño en el Congreso de los Diputados, quien ha asegurado que batallará "hasta el último aliento" con el objetivo de "recuperar la voluntad democrática de buena parte del pueblo canario". "Me cueste lo que me cueste y caiga quien caiga; con el pueblo no se juega", zanja Rodríguez.