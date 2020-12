La Comisión del Estatuto del Diputado concederá este jueves el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder proceder penalmente contra el secretario de Organización de Podemos y miembro del grupo morado en la Cámara Baja, Alberto Rodríguez, acusado de un delito de atentado contra la autoridad y una falta leve por unos incidentes en una manifestación de 2014.

Tanto Unidas Podemos como el PSOE han avanzado este miércoles que apoyarán el dictamen para levantar el fuero al diputado morado, paso necesario para que el Alto Tribunal continúe la tramitación del procedimiento penal abierto contra Rodríguez el pasado mes de octubre. La decisión de la Comisión del Estatuto del Diputado será ratificada en el Pleno de la Cámara Baja del próximo jueves 17 de diciembre.

Las decisiones de este órgano se deliberan a puerta cerrada, así como el debate y votación en el Pleno. Además, los diputados no están obligados a seguir consignas de voto, pues es secreto. No obstante, los dos partidos que sostienen al Gobierno han confirmado que votarán a favor del suplicatorio. En este sentido, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha apuntado que apoyarán esta petición para que su compañero pueda "demostrar la falsedad de estas acusaciones" en el Supremo. Por otro lado, la portavoz socialista, Adriana Lastra, ha afirmado que su grupo dejará que el Alto Tribunal "haga su trabajo", como siempre lo ha hecho, en palabras de Lastra.

El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral acordó elevar suplicatorio a la Cámara Baja para levantar el fuero al diputado de Unidas Podemos y poder proceder contra él por unos altercados que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la Lomce en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

Previamente, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal abrió causa contra Rodríguez después de que el juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna enviase testimonio de un procedimiento abreviado seguido contra él, entre otros, a tenor de un atestado policial por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. Alberto Rodríguez, citado a declarar el pasado 20 de octubre, se negó a prestar declaración voluntaria como investigado y solicitó el archivo de la causa.

"En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios y canarias a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica. Prueba de la contundencia de mis afirmaciones es que no fui ni detenido ni siquiera identificado por esos supuestos hechos en ningún momento. Gobiernos anteriores pretendieron criminalizar la protesta, pero no lo vamos a consentir", declaró Rodríguez el 19 de octubre, un día antes de su cita con la Justicia.



El primer suplicatorio de la legislatura

Una vez calificado el suplicatorio por la Mesa del Congreso, donde PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, la Comisión del Estatuto del Diputado lo tramitó el pasado 3 de diciembre y abrió un plazo de diez días para que el diputado presentara alegaciones. Tras la negativa de este a dar su versión de los hechos, este órgano acordó reunirse este jueves para aprobar previsiblemente el dictamen favorable, que tendrá que ser ratificado la semana que viene por el Pleno.

Este es el primer suplicatorio que se concede en la presente Legislatura, la XIV. El último aprobado por la Cámara Baja fue el pasado mes de junio, el de la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, investigada en el Supremo por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Instituciò de les Lletres Catalanes (ILC).