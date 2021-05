Almeida, de defender que el 4M era "'sanchismo' o libertad" a decir que la libertad "no consiste en hacer botellones"

La palabra "libertad", que fue el mantra de la campaña electoral de Isabel Díaz Ayuso para ganar en los comicios del 4 de mayo en Madrid, parece que ha cambiado su contenido después de que sea desactivado el estado de alarma.

El alcalde de la capital y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, que en su momento afirmaba que las elecciones de la Comunidad de Madrid eran "sanchismo o libertad", ha dicho este sábado, después de las imágenes de fiesta en la capital, que la libertad "no consiste en hacer botellones".

Almeida, que ha informado de la noche se ha saldado con más de 450 intervenciones de la Policía Municipal en la capital, ha dicho que la libertad "no consiste en hacer botellones", y ha recordado que estos no están permitidos en la ciudad, y ha remarcado que las imágenes de la noche pasada no se compadecen con la ciudad de Madrid.

"No puede haber botellones, los vamos a seguir persiguiendo, vamos a poner los medios que haga falta", ha dicho el regidor, que ha lamentado que la falta de cobertura normativa y jurídica derivada del decaimiento del estado de alarma y que no se haya aprobado otra normativa pone a todas las administraciones "en situación de debilidad" y "fragilidad" en la lucha contra la pandemia.

"Hay que seguir respetando todas las normas, las restricciones de la Comunidad de Madrid, pero también las reglas de convivencia básicas de la Comunidad", ha reprochado Almeida, que ha recordado que el Ayuntamiento incrementó el dispositivo de Policía Municipal con más de 200 agentes en colaboración con la Policía Nacional.

De cara a la festividad de San Isidro, el próximo fin de semana, el alcalde ha dicho que el Área de Seguridad del Ayuntamiento está estudiando "todas las posibilidades" para tratar de evitar las imágenes que se produjeron anoche, pero ha recordado que no se puede poner policía "en cada calle", por lo que ha resaltado que necesita la colaboración por parte de la sociedad.