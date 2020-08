La exportavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados Cayetana Álvarez de Toledo explicó este martes que está meditando "profundamente" si mantiene su escaño en las Cortes Generales o lo abandona, ya que se trata de una "decisión difícil" y que requiere "especial cuidado" por los más de 280.000 catalanes que votaron a su formación en las últimas elecciones generales, hacia los que mantiene un "sentimiento de deuda" y un "compromiso personal".

En una entrevista en la Cadena Cope, Álvarez de Toledo admitió que "desde hace una semana" no ha parado de pensar esta cuestión y todavía no ha llegado a una conclusión, por lo que no puede dar "una respuesta nítida" al respecto. "Es una decisión difícil que tengo que meditar profundamente", dijo.

Álvarez de Toledo, que fue cesada hace una semana por el presidente del PP, Pablo Casado, para dar un giro hacia la moderación al partido y colocar como portavoz parlamentaria a la exalcaldesa de Logroño Cuca Gamarra, manifestó que está "meditando" qué hacer con su futuro político y personal.

Reconoció estar "apenada en lo personal" por su destitución, ya que considera que ser la portavoz del Grupo Popular en el Congreso es el "máximo honor" al que puede aspirar una persona como ella a la que le apasiona la acción política y la palabra, puesto que "este cargo aúna las dos" cosas.

Álvarez de Toledo dijo sentir "decepción" e incluso "sentimiento de fracaso" porque considera evidente que "algo no ha salido bien y debe "extraer muchas lecciones de eso". También se mostró orgullosa de haber dado "la batalla ideológica a la izquierda y al nacionalismo" con el propósito de "disputarles su superioridad moral" pero lamentó que no esperaba que le hicieran "labor de zapa permanente desde dentro" del PP.

"Yo daba por hecho el ataque de la izquierda, del nacionalismo, incluso filtraciones de los barones [populares] pero no esperaba que dentro de la propia estructura del partido" se cuestionara la labor de la portavoz parlamentaria e incluso trataran de frenarla. "Es agotador", confesó.

La exportavoz del PP dijo no haber vuelto a hablar con Pablo Casado desde que el lunes de la semana pasada le comunicó su cese en el cargo. Recordó que cuando la fichó como cabeza de lista por Barcelona para las elecciones generales le pidió expresamente que hablara "con máxima libertad" y que diera la "batalla ideológica" al nacionalismo y a la izquierda.

Por eso, criticó el "cambio de criterio" de Casado, que ahora apuesta por otra portavoz que se amolde más a la línea oficial del partido, y confió en que "en lo personal no quede ningún tipo de herida" con el presidente del PP porque en todo este tiempo ha existido una "relación muy cálida" hasta que se han puesto sobre la mesa "discrepancias políticas profundas".

Finalmente, insistió en la necesidad de seguir combatiendo las ideas de la izquierda y del nacionalismo en España, se ratificó en la "batalla cultural" como un terreno que considera fértil para cambiar la forma de pensar de país y cuestionó que Casado prefiera parecerse en la oposición a lo que opinan los ciudadanos en vez de convencerles de lo que defiende el PP. En su opinión, ese permanente cambio de estrategia es "un problema" para el centroderecha.