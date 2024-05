Ana Miranda, candidata del BNG a las europeas: "Mi escaño será de Galicia y de las causas justas de la Humanidad"

En su currículo usted se define como política. Lo hacía incluso en aquella época de la casta, cuando ser político o política no tenía buena imagen para buena parte de la sociedad.

Como dice Pepe Mujica, ser política es dedicarse al servicio público. Poner la ética antes que la estética; el trabajo, la entrega y el compromiso antes que el interés propio. Se puede estar de acuerdo con lo que pienso o no, pero el esfuerzo y la dedicación está ahí. Eso es lo que yo veía en los viejos políticos del BNG, como Camilo Nogueira y Xosé Manuel Beiras, y lo veo ahora en los nuevos, como Ana Pontón. Presumo de ser política porque no me aprovecho de ello. Al contrario. Estoy al servicio de la gente y eso supone poner a un lado parte de mi vida personal.

La leyenda dice que a las listas del Parlamento Europeo van preferentemente los elefantes de los grandes partidos que han ocupado cargos de responsabilidad en España.

Eso se nota mucho en algunos eurodiputados y eurodiputadas del PP, y también en alguno del PSOE. Parece que sólo pueden dedicarse a un tema, como si aquello fuera para ellos un ministerio en pequeñito. Para nosotras no es así. Con mucho menos personal y menos tiempo de escaño, tenemos que abarcar todas las temáticas y dedicarles el tiempo y el esfuerzo que precisan, porque todas nos interesan. Pero hay muchos y muchas que no hacen lo mismo. Es escandaloso ver a exministros, exministras y antiguos altos cargos del PP, que por cierto vuelven a ser candidatos estas elecciones, firmar la asistencia a una comisión para cobrar las dietas y marcharse a la media hora. Les he visto hacerlo varias veces porque yo estaba allí. Es inmoral. Estamos aquí para servir al pueblo, y si alguien no quiere hacerlo, que corra la lista.

Es raro que una reclamación social en Galicia llegue a Bruselas sin pasar por usted.



Me siento un poco el Pepito Grillo de todas las causas. Acabo de encontrarme con Fernanda Tabarés, una periodista gallega [la entrevista se celebra en A Coruña], y me ha dicho: "Ana Miranda, la puerta a la que llamar en Bruselas. En cualquier problema, te puede ayudar". No sólo atendemos causas gallegas, sino cualquier causa de justa. Recuerdo a una persona de Colombia que pudo salir de la cárcel gracias a nuestra mediación, las cartas que enviamos a algunos gobiernos europeos para avalar la regularización de algunos de los refugiados con los que conocí en Grecia, las víctimas del Alvia... Es parte de nuestro trabajo y es gratificante ver que da resultado. Desde el Parlamento Europeo se puede hacer mucho por muchas causas. Hace poco, junto a Miguel Urban, Diana Riba y otras eurodiputadas, conseguimos que se encontrara el cuerpo de Demba Diambou, un ciudadano de Malí que desapareció en el mar y cuyos restos van a ser ahora repatriados.

Por el Parlamento Europeo pasa buena parte de la política continental, estatal, autonómica y local, pero las elecciones europeas suelen ser las menos concurridas. Elefantes aparte, ¿Cómo convencería a los electores para que vayan a votar el 9J?



Pues depende de dónde sea el elector o la electora, la verdad.

A un gallego, por ejemplo, ¿cómo lo convencería de que vaya a votar?

Le diría que analice cómo están las cosas. La sanidad, las comunicaciones, el saneamiento de las rías, la vivienda... Que se pregunte si tiene algún familiar o conocido joven que haya tenido que emigrar. Que piense si quiere vivir rodeado de eucaliptos, macroparques eólicos o celulosas como la de Altri, o si quiere tener denominaciones de origen protegidas, gente dedicada a la agricultura, pesca, soberanía alimentaria... Todo eso depende de Europa. También le diría que se pregunte qué ha pasado con esos sectores y cómo se han gestionado los fondos europeos. La respuesta es que quien los ha administrado no ha sido un buen gestor. Necesitamos a alguien que nos defienda en Europa, porque si no, muchos temas no saldrían adelante. Y pongo ejemplos: el saneamiento de la ría de A Coruña; la verdad sobre el accidente de Angrois; la lucha de las enfermeras contra la precariedad; el incumplimiento de Galicia con la declaración de zonas protegidas de Red Natura; el corredor ferroviario atlántico; que exista acceso a Internet en todo el territorio; que no se autoricen parques eólicos de alta envergadura que pueden acabar con nuestro patrimonio natural... En muchos esos asuntos Europa ha prestado atención a Galicia gracias al BNG. Además, a ese elector le diría que piense en la paz, que también es una causa gallega.

¿Y a un votante de otros territorios del Estado?

Que he sido una de las eurodiputadas que más causas ha defendido en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, muchas de ellas de otras partes del Estado: Doñana, el metro de Madrid, el metro de Valencia, la iniciativa ciudadana sobre los pesticidas y la apicultura, la manipulación en los medios públicos como TVE, TV3 y TVG, las preferentes, los desahucios, temas medioambientales... Hemos sido un amplificador de esas causas. Soy vicepresidenta de esa Comisión y aspiro a estar de nuevo en ella, entre otras cosas para impedir que sea manipulada como lo ha sido por la actual presidenta, Dolors Montserrat. Destruyó el modelo de convivencia que había en la Comisión. A ese elector español le diría que tenemos que frenar a la derecha y a la ultraderecha. Si alguien quiere votar en estas elecciones a la izquierda para defender las causas en las que cree, aunque no sea gallego o gallega, el BNG ha demostrado que también sabe defender a otros pueblos y a otros territorios. Cuando le dije en el pleno a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que estaba construyendo una fábrica de pobres por las subidas del euríbor, me dirigía a un gallego del barrio de Monte Alto, en A Coruña, o del Calvario, en Vigo, pero también a cualquier ciudadano o ciudadana de Jaén o de Extremadura.

Las encuestas auguran un crecimiento de la ultraderecha europea.

Ayer [por el lunes] estuve en un mitin en Monforte de Lemos al que vinieron dos chicas danesas. Les dije que tenían que votar a alguno de los partidos de la izquierda de su país, que no podemos dejar que la ultraderecha avance. Nosotros somos un freno a eso. Como hicimos con el Pazo Meirás, tenemos que liberar a Europa del fascismo y del neofascismo, de esa ultraderecha en auge gracias a la derecha que la blanquea. Lo hemos visto la pasada legislatura con Dolors Montserrat y Antonio López Istúriz, del PP, quienes, con otros flamantes eurodiputados de Ciudadanos que ahora se pasan a ese partido, como Adrián Vázquez, se sientan y se posicionan con Vox. Cuando vino Pedro Sánchez se sentaron todos con Vox, y a mí me insultaron porque hablé en gallego-portugués: "Habla castellano, que es tu lengua", me gritaban. Oye, perdona, tengo seis lenguas en mi vida. La primera es el gallego, la lengua de mi madre y de mi padre, junto al castellano, en el que me eduqué en el colegio. Pero hablo otras lenguas y todas son bienvenidas. ¿Por qué tienen que insultarme? A mí y a otras eurodiputadas de izquierda, como Miguel [Urban], Diana [Riba], Idioia [Villanueva]... Los eurodiputados de Vox como Jorge Buxadé o Herman Tertsch son una auténtica amenaza para la democracia. Son antifeministas, racistas, homófobos, contrarios a las clases trabajadoras, niegan el cambio climático... Yo soy la antítesis de Tertsch y Buxadé. Ellos nunca han ido a un campo de refugiados, yo he ido a cuatro; no han ido a Rafáh, como hice yo en pleno genocidio...

¿Qué piensa de la posición de la UE con respecto a Palestina? ¿Hay alguna posibilidad de frenar esa barbarie?



La cacofonía que ha habido en la Comisión Europea es bastante significativa. Pero lo peor es la hipocresía, porque la UE tiene la capacidad y el poder suficientes para, si quisiera, frenar lo que está haciendo Israel. Lo primero es romper relaciones diplomáticas y expulsar a los embajadores, porque lo que se está ejecutando en Gaza es un genocidio. Pero no lo hacen, y ni siquiera se han impuesto sanciones, ni medida diplomática alguna cuando han expulsado del país a eurodiputados, como me sucedió a mí. No quiero personificarlo, no me entienda mal, es un problema minúsculo comparado con el sufrimiento diario de cualquier palestino. Pero da muestra de esa hipocresía. El lobby sionista se pasea libremente por el Parlamento Europeo gracias a Antonio López Istúriz, niño mimado de Aznar y presidente de la delegación de la Eurocámara para Israel. Yo estoy en esa delegación y también en la de Palestina, y a los miembros de esta última, que lo único que reclamamos es el cumplimiento de los derechos humanos, que no se mate a niños, que no bombardeen hospitales, que la agencia para los refugiados de la ONU no sea boicoteada, el lobby sionista nos insulta en las redes sociales sin que nadie les amoneste siquiera. Hemos pedido un minuto de silencio del pleno por las víctimas en Palestina y la presidenta, Roberta Metsola, del Partido Popular Europeo, lo rechazó. Aceptan minutos de silencio por las víctimas de Israel, las de tráfico, las de las riadas en Bélgica, las de las matanzas del Congo... Pero no por las víctimas palestinas. A esas no sólo no las defendemos, nsino que las castigamos. Es una absoluta hipocresía.

Volviendo a lo de la ultraderecha europea, ¿qué riesgo corre el proyecto de la UE si sigue avanzando?



Fui ponente de la resolución de 2018 sobre el auge del neofascismo en Europa , y ya entonces decíamos que venía una Europa encabronada, un eurocinismo cómplice con la guerra y ajeno a las políticas de paz, de nuevo la Europa de la austeridad y los recortes... Tenemos que darle la vuelta, por eso son importantes estas elecciones.

¿Cree que el mal resultado de ERC en las autonómicas catalanas puede repetirse en las europeas y afectar a toda la coalición de Ahora Repúblicas?



El BNG está en un momento de crecimiento y creo que vamos a sacar un escaño. Nuestro resultado depende sólo de nosotros. Cuantos más votos tengamos en Galicia, más representación tendrá el país. Vamos a sacar escaño propio, como sucedió con Camilo Nogueira en 1999. Estamos en esa situación óptima que también se dio en febrero en las autonómicas. El nacionalismo gallego está avanzando, y además con unanimidad, ahora con Anova, a la que quiero agradecer su generosidad. Este país necesita una representante propia, mucha gente sabe que si tiene que acudir a la Unión Europea, llamando a la puerta del BNG siempre va a obtener una respuesta. Como me dijo recientemente Pepe Mujica cuando estuve en Uruguay, no es sólo un escaño para Galicia, es un escaño de las causas justas de la Humanidad.