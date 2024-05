Antonio Maíllo será el próximo coordinador federal de IU

La lista liderada por Antonio Maíllo ha ganado las primarias de IU. Ha obtenido en la votación 4.463 votos, el 53,4% del total, mayoría absoluta, según los datos oficiales. Ha superado así a las otras tres candidaturas, la de la ministra Sira Rego, que ha sacado el 23,4% –1.957 votos–, la de Álvaro Aguilera, coordinador de IU Madrid, que se quedó en el 14,1% y 1.178 votos, y la de José Antonio García Rubio, representante de la corriente más crítica con la dirección saliente, la de Alberto Garzón, que llegó hasta el 8,3%, con 696 apoyos. Ha habido 56 votos blancos y han participado en este proceso 8.350 militantes.

La elección del líder en IU funciona como en el Congreso. Lo que se ha decidido ahora con esta votación es el número de miembros de cada lista que conformarán la coordinadora federal. Los integrantes de este órgano –el de máxima capacidad ejecutiva en IU entre asambleas– son quienes eligen al nuevo coordinador. A quienes han sido elegidos mediante primarias, se le suman los cupos de los partidos y de las federaciones. Al haber obtenido mayoría absoluta, Maíllo será con toda probabilidad elegido nuevo coordinador.

Tras conocerse los resultados, Rego compartió estos mensajes en la red social X. Por un lado, manifestó: "Enhorabuena compañero Antonio Maíllo por los resultados obtenidos en el proceso asambleario. Como ya dijimos, nos ponemos a disposición para la construcción de una organización fuerte y cohesionada".

Por otro, agregó: "Enhorabuena también a todas las candidaturas y, particularmente, a toda la militancia que ha participado en este proceso. Un especial agradecimiento a aquellas compañeras que han apoyado la candidatura de Arriba las que luchan. Abrazo fraterno".

Maíllo estaba este martes en la huelga en la educación pública convocada contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Allí atendió a la prensa: "Hoy, como profesor de instituto que soy, me encuentro en huelga. Estoy muy agradecido por el apoyo recibido. Agradezco la generosidad de la militancia y el despliegue territorial".

Maíllo ha garantizado en campaña que Rego seguirá en el Gobierno. "El ministerio que dirige nuestra compañera Sira Rego, y el trabajo que ella está haciendo, es un orgullo para IU. La juventud e infancia requieren de políticas públicas prioritarias en cuanto a empleo, precariedad y pobreza. En ello está toda IU", dijeron a Público fuentes cercanas a Maíllo este martes.

También ha defendido que la dirección política de IU debe estar "fuera de palacio". Su idea es ahora una dirección coral, en la que haya representantes de las demás candidaturas, según expresó en una entrevista reciente con Público y confirmó este martes: "Hablamos de una dirección de integración y la vamos a hacer". "Toca ahora bregar con una dirección de carretera y manta, coral, porque esto sale adelante si es desde el esfuerzo colectivo de todo el mundo".

"Somos una piña. De esta asamblea IU sale fortalecida, resolviendo muchos de sus debates estratégicos y trazando un nuevo rumbo que va a incluir a toda la organización", agregaron este martes las fuentes cercanas a Maíllo.

La candidatura de García Rubio manifestó a Público: "Lamentamos no haber tenido un respaldo suficiente para impedir una política de alianzas que lleva a IU a la subordinación. En este sentido reconocemos que nuestros resultados son malos. Pero hemos hecho una campaña sin recursos y sin respaldo de ningún aparato ni de ningún Partido. En ese sentido creemos que el resultado ha mostrado el compromiso activo de bastantes compañeros y compañeras y nos anima a seguir la lucha por la soberanía de IU".

El retorno a la primera línea

La decisión supone, cuatro años después, el retorno de Maíllo a la primerísima línea de la política –en este momento da clases en un instituto de Sevilla– después de dejarlo, tras seis años y un día al frente de IU en Andalucía. En ese tiempo, superó un cáncer de estómago [está ya recuperado] y manifestó entonces, cuando se fue, algo que hoy, tras los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, está de plena actualidad: "No huyo de nada. Sí hago una reflexión. Mantener este diapasón elevadísimo en política no es sostenible de manera permanente".

"No es sano mantener este nivel de tensión en la vida de uno. Yo soy docente. Llevo desde los 23 años. He estado dando clase 20 años. Hemos vivido años muy agitados. Los niveles de estrés, de tensión, son incompatibles con una vida saludable. Quiero contribuir a la necesidad de que la política se convierta en una actividad que permita conciliar con la vida humana, con el bien vivir, que estar en un puesto de responsabilidad no sea vivir del susto o muerte. Esa reflexión la hago". Maíllo la sigue haciendo, además.

Maíllo es, según la breve biografía que aportaron desde su candidatura, licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla. "En 1990 aprobó las oposiciones a profesor de Instituto de Latín y Griego. Habla italiano e inglés y ha realizado estancias académicas en Finlandia, Bulgaria e Italia. Fue coordinador de IU Andalucía entre los años 2013 y 2019. También fue parlamentario andaluz entre 2015 y 2019".