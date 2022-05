Aplauso feminista a Valdeón en la universidad por su discurso contra la violencia machista frente a Vox y Mañueco

Rosa Valdeón, exvicepresidenta de la Junta de Castilla y León con el Partido Popular, se llevó un aplauso cerrado tras su intervención en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca tras defender su postura ante la igualdad.

Bajo el título Castilla y León frente a la violencia de género: del compromiso sociopolítico a la incertidumbre, la zamorana ofreció un coloquio en el Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género al que asistieron entre el público la ex secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, o la concejala socialista, María García.

"La voluntad de Mañueco de pactar con Vox supone un freno para la Ley contra la Violencia de Género"

Valdeón fue muy crítica con el pacto de Gobierno entre Vox y PP tras haber vivido "un momento social dulce" en su etapa como política del PP en las Cortes. "La voluntad -que no necesidad- de Mañueco de pactar con Vox supone un freno para la Ley contra la Violencia de Género. Quizá no un paso atrás, pero sí un freno porque la van a infrautilizar, a dotar de menos presupuesto… eso trae consigo la ambigüedad", asegura.

"Afortunadamente, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad pertenecen al Estado y su labor no la pueden tocar, pero los cursos de sensibilización en los colegios -por ejemplo- dependen del presupuesto regional y se los van a cargar. A eso me refiero cuando digo que ahora no se va a notar, pero en el futuro sí, porque el futuro pasa por la educación. Y en este futuro que nos pintan va a haber más víctimas, y eso que el sufrimiento de la mujer no es cuantificable", añade.

La comparación de la Violencia de Género y la Intrafamiliar fue tildada de "aberrante" por Rosa Valdeón: "Llamarla doméstica es aún peor, la suaviza todavía más". "La violencia no tiene ideología, decir lo contrario es una barbaridad. Negar que existe la violencia sobre la mujer es como negar la covid", añadió bromeando la médico zamorana. "Hay casos de violencia de género que se producen en el seno de la familia, claro, pero hay muchos tipos de violencia sobre la mujer que deben extinguirse: la física, la psicológica, la sexual, la económica, la vicaria, la de ocio, la de las redes sociales… las cifras no mienten", lamentó. "Las definiciones no son aleatorias, nacen de la conciencia social y en cualquier tratado europeo está definida la violencia de género", subrayó.

Valdeón mostró igualmente su preocupación sobre "la justificación de Mañueco sobre la falta de paridad en el Gobierno de la comunidad. Dijo ‘es lo que hay’, pero eso solo depende de hacia donde mires. Si consideras a la mujer como tu igual, hay muchas mujeres brillantes donde elegir. Pero ellos miran en su entorno, y su entorno es machista, de ahí el número de hombres", lamentaba la ex consejera de la Junta de Castilla y León.

“¿Castilla y León, tierra de acogida?”

Sobre Juan García-Gallardo, nuevo vicepresidente regional, Valdeón quiso recordar: "Le escuché decir sobre la nueva viceconsejera de Acción Cultural -Mar Sancho- que ha llegado a lo más alto, a pesar de las dificultades de ser mujer y no ha tenido que renunciar a la feminidad. Es una frase terrible", señaló Valdeón. Sobre el político de Vox, la médico zamorana le recordó que "aunque él diga que su madre y su hermana no han necesitado cuotas ni paridad, es vicepresidente precisamente para las que sí lo necesitan".

La que fuera mano derecha de Juan Vicente Herrera quiso dejar una pregunta en el aire para todos los presentes: "Ahora se habla mucho de la atracción del talento a la comunidad. Pero si a Castilla y León le ponen el sambenito de machista, ¿cómo vamos a atraer talento? La paz social nos hacía atractivos, pero ¿qué mujer con talento va a querer venir a una comunidad que presume de no defenderlas?". Valdeón arrancó un aplauso cerrado a la sala con sus palabras y recordó para finalizar que en materia de igualdad no hay que dar "ni un paso atrás para poder neutralizar las decisiones que se tomen".