Argelia, el Sáhara y el papelón de los operadores mediáticos del PSOE

Desde que ayer por la tarde saltó esta noticia, la prensa, la radio y las televisiones se han llenado de informaciones y opiniones sobre la ruptura de Argelia con España. Ferreras esta mañana dejaba claro cuál es el elemento central sobre el que gira la conversación en los medios sobre este asunto. Efectivamente el gas argelino.

Todo esto manchado diría que de un cierto racismo. Porque parece que si se trata de europeos blancos y cristianos entonces la cosa va de democracia, de derechos y de valores, pero si se trata de pueblos africanos entonces da absolutamente igual la gente, los valores y los derechos, ya sea en el Sahara, en Argelia o en la monarquía marroquí, y ahí todo el mundo tiene claro que de lo que estamos hablando es de dinero y de política: del gas, de la energía, del comercio y de la necesidad de que los gobiernos de estos países nos hagan de policía de fronteras para que los europeos no tengamos que ver a gente muriendo en nuestras costas.

El caso es que, cuando hace algo más de dos meses se consumó la traición del PSOE al Sáhara, ya explicamos aquí en La Base cómo muchos medios, en particular El País y La Sexta, pero también Antena 3 y La Razón (es decir, Atresmedia en su conjunto), así como varios opinadores de la órbita del PSOE como Angélica Rubio o Elisa Beni, salieron a defender la decisión de Pedro Sánchez. De hecho esto decía Elisa Beni en La Sexta Noche: "Hay que conocer a los pueblos del norte de África, que son muy exagerados y hablan muy alto"".

"No va a pasar nada, van a hacer como que se enfadan mucho pero luego al final todo va a seguir igual, Pedro Sánchez lo tiene todo pensado".



De hecho, hoy Elisa Beni ha publicado un artículo en eldiario.es en el que en cierto modo se desdice de aquella posición que adoptó y carga contra el Gobierno por no explicar bien las cosas sobre este asunto. El artículo se titula: Pedro, Argelia no nos ajunta (y tiene el gas). Y dice: "Inmediatamente después de que Pedro Sánchez compareciera en el Congreso para contestar a las preguntas realizadas sobre el viraje en la cuestión del Sáhara y las relaciones con Marruecos, Argelia decidió que no nos ajunta más y declaró roto el Tratado de Amistad y Buena Vecindad. Algo que podría no importarnos mucho pero teniendo en cuenta que es nuestro mayor suministrador de gas natural es normal que nos inquiete un poco".

"Sobre esta cuestión yo me confieso pasmada. No alcanzo a explicarme, por más vueltas que le doy, la secuencia de hechos. Resulta que en una carta de marzo de este año cambiamos nuestra tradicional política respecto al Sáhara Occidental. Yo pensé entonces: "bueno, esto estará meditado y estudiado". Este cambio a posiciones prácticas debe acarrear consigo una serie de beneficios que iremos viendo: control de las avalanchas migratorias.

El "beneficio del control de las avalanchas migratorias". Opinión de la bancada progresista en tu tertulia progresista. Dice Elisa Beni que el cambio de posición respecto al Sáhara debía traer consigo beneficios que iríamos viendo: "control de las avalanchas migratorias, inteligencia sobre terrorismo, cese al menos temporal de las reivindicaciones de territorios españoles, en fin cosas de esas. Porque había que pensar que un viraje así era un toma y daca en el que nuestro país tendría un toma de algún tipo. Pues resulta que eso no está claro. Hace un tiempo les hubiera dicho que todo tenía que estar bajo control, aunque no nos lo pudieran explicar".

Continúa: "quizá hubiera creído que lo de Argelia era una escenificación de cabreo pactada y controlada, que no se corría ningún riesgo. Ahora mismo, la verdad, ya no las tengo todas conmigo y la intervención del jefe del Ejecutivo no ha servido para darme ni datos ni certezas ni seguridad alguna. Preferiría que mi gobierno fuera capaz de explicar las cosas en versión para adultos porque como Argelia nos deje de ajuntar de verdad, entonces sí que va a hacer mucho frío, para el gobierno y en nuestras casas".

Pero habría que decir que esto lo que nos muestra más bien es el papelón que el PSOE les está haciendo pasar a sus operadores mediáticos, que tuvieron que salir hace dos meses a defender, con argumentarios bastante cutres por cierto, que lo de Argelia estaba todo controlado y que la decisión de Sánchez sería buenísima para España, y que ahora tienen que salir a hacer verdaderos malabares para opinar sobre esto en los medios, por no decir que tienen que meterse debajo de la sábana y taparse porque el ridículo ha sido importante. Gajes del oficio de defensor de argumentarios del PSOE en las tertulias, qué le vamos a hacer.