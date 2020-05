La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cerrado filas con el planteamiento del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, de que la Comunidad de Madrid debe pasar a la Fase 1 lo antes posible. "Los criterios objetivables, cuantitativos que el Gobierno de España puso para pasar a la fase 1 se cumplen perfectamente, en Madrid y otras comunidades", ha señalado la líder del la formación naranja en una rueda de prensa tras el Comité Ejecutivo del partido.

"Si cumpliendo esos objetivos medibles no se les permite pasar a la fase 1 es que quizá no haya transparencia o que los criterios no estaban bien puestos por parte del Gobierno de España", ha proseguido. Arrimadas ha asegurado que "respeta" que actualmente el país se encuentra bajo "mando único" del Ejecutivo central, pero cree que "el Gobierno debe de entender que hay que salvar empleos y vidas".

"Una formula que proponen desde la Comunidad de Madrid y yo propongo es que se puede pasar a la fase 1 y se aumente el uso de mascarillas en lugares donde no es obligatorio", ha incidido. Actualmente Madrid concentra los peores datos de nuevos contagios, fallecidos y hospitalizaciones junto a Catalunya y Castilla y León.

La diferencia entre estas comunidades autónomas es que la región madrileña es la única que ha pedido íntegramente pasar a la fase 1, pese a ser la tercera región con más nuevos contagios detectados por PCR. Sin embargo, Aguado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defienden que la región está preparada para pasar de fase y hoy mismo solicitarán que el Gobierno revise su decisión.

¡Buenos días! La Comunidad de Madrid está preparada para iniciar la fase 1 a partir del próximo lunes 18. Hoy el número de hospitalizados baja de los 3.000, muy lejos de los 15.000 ingresados en el pico de la epidemia.



La mascarilla será vital para la desescalada.#Póntela 😷 pic.twitter.com/5zXWBXdiLD — Ignacio Aguado 🖤🇪🇸 (@ignacioaguado) May 11, 2020

Además, Ciudadanos no tiene, a priori, un plan B que sustituya al estado de alarma. Preguntada por alternativas jurídicas que mantengan el mando único y el confinamiento, Inés Arrimadas ha respondido: "Es el Gobierno el que debe explicar como no dejarnos desprotegidos". La jerezana ha dicho que "hay que estudiarlo muy bien" porque "hay ciertas dudas al respecto".

Asimismo, la líder de Cs no ha revelado cual será el sentido del voto de su grupo parlamentario en la próxima votación para prorrogar el estado de alarma. "Hay que ser prudentes, el Gobierno no nos ha pedido nada, hay que ver el día a día". Arrimadas se ha mostrado satisfecha de que el Gobierno vaya a firmar "esta misma tarde" una de las exigencias que pactó con el Ejecutivo: que se desvinculen los ERTEs a la duración de dicha prórroga.