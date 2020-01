"¿No hay ni un solo valiente entre toda la bancada socialista que cambie su voto como hoy ha hecho Ana Oramas?". Con esa pregunta dirigida a los diputados del PSOE, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido, abiertamente, un tamayazo de las filas socialistas para impedir que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante el próximo martes día 7 de diciembre con más 'síes' que 'noes'. Actualmente son 167 a favor versus 165 en contra. Un resultado muy ajustado, por lo que dos votos en contra pueden conseguir que Sánchez no llegue a ser elegido. Recientemente la diputada de Ciudadanos apeló a los barones socialistas a "frenar la locura" de Sánchez tras sus acuerdos con Unidas Podemos y ERC.



"So les pido la misma valentía que ha demostrado Ana Oramas". La diputada de Coalición Canaria votará 'no' a la investidura de Sánchez contradiciendo lo acordado este viernes por la dirección de la formación canaria. "¿No hay ni uno, ni uno solo? Un sueldo público no justifica tanta indignidad", ha aseverado la jerezana, a lo que Sánchez le ha respondido que "no falte al respeto" a los diputados del PSOE sugiriendo que se dedican a la función pública solo por "un dinerillo".



A juicio de la portavoz la intervención de Gabriel Rufián ha sido una "auténtica humillación" a la que Sánchez no ha respondido y le ha reprochado que haya sido más beligerante con los 'naranjas' que con los nacionalistas. "¿Cómo puede decir que era esto lo que han votado los españoles, cómo pueden tener tanta desfachatez? Pero los ciudadanos tiene mucha más memoria. Qué vergüenza señorias haberle visto callar", ha criticado.

La portavoz de Ciudadanos se ha dirigido a la bancada socialista y 'morada' criticando que ambas formaciones han perdido "un chorrón de votos"

La portavoz de Ciudadanos se ha dirigido a la bancada socialista y 'morada' criticando que ambas formaciones han perdido "un chorrón de votos" entre ambos tras la repetición electoral del 10-N, lo que ha provocado las risas de los diputados allí presentes. El presidente del Gobierno en funciones se ha tapado la cara, incapaz de controlar las lágrimas de risa. Ciudadanos pasó de 57 a 10 diputados en apenas 6 meses, perdiendo más de 2,5 millones de votos respecto a las generales del 28 de abril, lo que provocó la dimisión de su líder, Albert Rivera.

Arrimadas ha vuelto a repetir la propuesta de 221 escaños —que tendría que contar con el apoyo del PSOE y del PP, una opción que ambos partidos rechazan— : "Este acuerdo constitucionalista no solo lo ha propuesto Ciudadanos, sino que hay muchos e ilustres socialistas que lo defienden. Jamás habíamos visto una humillación y una infamia como la que hemos visto", ha apostillado, defendiendo que la coalición de socialistas, conservadores y liberales gobiernan en Europa.

"Ciudadanos es una versión de bolsillo de Vox"

Sánchez ha comenzado su réplica a la portavoz de Cs recordándole que fue él quien negoció el pacto de la familia socialdemócrata en Bruselas al que ella se ha referido. "Me preguntaban cómo iba esto de la investidura y por Rivera. Y les decía: 'No se me pone ni al teléfono'", ha señalado el presidente d

el Ejecutivo, en referencia a la actitud de Albert Rivera, negándose a reunirse con el socialista.