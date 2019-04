Jaume Asens: "Un gobierno de Pedro Sánchez y de Ciudadanos es un gobierno de derechas"

El candidato de En Comú Podem en el Congreso para las elecciones del 28 de abril, Jaume Asens, ha asegurado en un acto en el barrio barcelonés del Carmel que la formación que representa es la única que lleva los valores republicanos en sus bases ideológicas, coincidiendo con la celebración de la proclamación de la Segunda República española. Asens, acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, el teniente de alcalde y número 4 a las listas, Gerardo Pisarello, y la candidata de Unidas Podemos a las elecciones europeas, la jurista Eugenia M. Palop, ha entrado en el cuerpo a cuerpo con el PSOE y ha puesto el foco en los principios del republicanismo.

Asens ha propuesto un doble referéndum –en Catalunya y en el resto del Estado– que pueda descoyuntar el futuro político catalán y a la vez someta a debate la opinión de los ciudadanos sobre la institución de la Casa Real, tal como ya plantearon desde ERC esta misma semana. El candidato ha dicho que mientras esta celebración no sea posible, su formación apuesta por una ley que “obligue a someter a la monarquía al principio de legalidad”.

El candidato de los comunes se ha mostrado muy crítico con el linaje borbónico y ha espetado al cabeza de lista del PP, Pablo Casado, que la ciudadanía no votó el rey después de la dictadura franquista, que “el rey lo votó solo Franco”. En este sentido ha recordado el discurso de Felipe VI el día 3 de octubre de 2017 después de la celebración del referéndum y ha insistido que no quieren “un rey que pierda su neutralidad y tome partido”. Igualmente, el también candidato Gerardo Pisarello ha señalado durante su intervención que el rey “hizo un discurso del partido militar y que anticipaba lo que está diciendo Vox” en sus discursos.

Pisarello ha criticado “el partido de las pistolas”, en referencia a los ultraderechistas, por su voluntad de no querer recuperar la memoria histórica y ha apostado por un republicanismo “concreto” y no “vacío” de los partidos independentistas catalanes. “Se tiene que poder tocar. No puede ser solo colgarte una insignia”. Así, el candidato de los comunes ha lanzado un dardo a los partidos independentistas diciendo que no aceptarían “ninguna lección republicana de los herederos del 3% o los que gobiernan con ellos” en las instituciones catalanas. Un caso de corrupción que precisamente salió a la luz a raíz del derrumbamiento del barrio que hoy ha escogido la formación morada para su mitin.

El teniente de alcalde ha hablado de la necesidad de bajar las tasas universitarias en Catalunya –“las más altas de España”–, grabar más impuestos a las grandes fortunas y garantizar una vivienda digna entre otras cuestiones. Por este motivo ha hecho un llamamiento a la movilización y ha recordado que “las conquistas republicanas no nos las regalará nadie”. El candidato ha valorado que “son los únicos” que pueden hacer ir “más allá” los valores republicanos pero que necesitan “la fuerza de la gente sencilla” para materializarlo.

Apartar el naranja por todos los medios



Tomar distancia con los postulados del PSOE ha sido la tónica dominante durante todo el acto. Los políticos han sido especialmente incisivos con la posibilidad de pacto entre el partido de Pedro Sánchez y la formación que lidera Albert Rivera, “el partido de la banca”, en palabras de Asens. Precisamente Pisarello ha recordado que “un PSOE condicionado por el partido del Ibex35 no hará políticas sociales” y ha aprovechado estas declaraciones para pedir el voto por su formación a los militantes históricos socialistas: “No hace falta que cambiáis de partido pero cambiad el voto para que las izquierdas puedan gobernar”. Pisarello ha acusado a los de Sánchez de olvidar las necesidades de sus bases y en connivencia con los consejos de administración de las grandes empresas españolas.

Un posible pacto postelectoral del PSOE con Rivera, que alejaría España de los valores republicanos, contrasta con la “batería de propuestas” que propone la candidatura que lidera Asens “para marcar el rumbo republicano al PSOE”. Esta propuesta serviría para “poner luz a las cloacas del Estado y de la monarquía” y alejar los socialistas “del blanco y negro” de su cartel electoral; una posibilidad que según la cabeza de lista de ECP sería inevitable con la alianza con el conservadurismo de Cs. El candidato de ECP también ha aprovechado la ocasión para criticar la decisión del presidente español de asistir en un debate televisivo con la presencia de Vox organizado por el grupo mediático privado Atresmedia y en cambio negarse a la participación de un debate a cuatro en una cadena de titularidad pública.

La alcaldesa Ada Colau ha apuntado, en este sentido, que el PSOE “tiene un aparato secuestrado por unas élites al que le tiemblan las piernas para plantear referéndum y tener unos valores republicanos” y por eso considera necesario “arrastrar la mejor alma” de la formación roja hacia el terreno de los Comunes.