Assange y la defensa de la democracia

El gobierno británico ha dado luz verde a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Allí se enfrenta a una sentencia de hasta 175 años de cárcel por espionaje e intrusión informática.

En concreto, está acusado de haber violado la Ley de Espionaje, filtrando y publicando secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks. La administración estadounidense considera que los documentos filtrados revelan secretos de Estado y ponen en peligro vidas.

Por su parte, el equipo legal de Assange, que apelará la decisión del Gobierno británico, asegura que los documentos publicados por WikiLeaks, lo único que hicieron fue exponer las irregularidades de Estados Unidos y que precisamente por esto eran de interés público.

La filtración más importante data del 5 de abril de 2010. Se trata de un vídeo grabado en 2007, que WikiLeaks tituló "Asesinato colateral", que muestra como dos helicópteros estadounidenses matan a tiros a varios civiles en Bagdad, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters.

En las imágenes, se ve claramente que ninguna de las víctimas hizo ningún amago de atacar al helicóptero Apache desde el que se les dispara. A pesar de que la agencia Reuters solicitó en múltiples ocasiones el material, este se les denegó sistemáticamente. Sólo gracias a la filtración de WikiLeaks se pudo esclarecer finalmente lo sucedido.

Entre los documentos se incluyen algunos sucesos que no habían sido revelados hasta el momento: víctimas civiles provocadas por el ejército estadounidense, fuego amigo y conexiones entre los servicios secretos pakistaníes y los talibanes insurgentes.

Otro conjunto de información tiene que ver con los casi 400.000 documentos filtrados desde el Pentágono sobre la guerra de Irak y su ocupación. Se trata de los 'Irak War Log' y fueron publicados por The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel, El País y Al Jazeera.

En ellos se revelan, entre otros asuntos, el uso sistemático de torturas, que el 63% de los muertos en Irak se trataba de población civil, que casi 24.000 enemigos fueron etiquetados como insurgentes o que hubo casi 4.000 fallecidos por fuego amigo.

Los informes, apoyados por evidencias médicas, describen también que los prisioneros, con los ojos vendados, eran maniatados, golpeados y electrocutados.

Por último, el 28 de noviembre de 2010, WikiLeaks filtró a la prensa internacional más de 250.000​ cables entre el Departamento de Estado estadounidense y sus embajadas. Se denominó el 'Cablegate' y se trata de la mayor filtración de documentos secretos de la historia. WikiLeaks proporcionó esa información a los diarios The Guardian,​ The New York Times, Le Monde,​ El País​ y Der Spiegel.

Más allá de las filtraciones de 2010 sobre la guerra de Afganistán e Irak que Estados Unidos quiere imputar a Assange, WikiLeaks ha continuado su labor de denuncia de violaciones de derechos humanos.

En 2011, publicó fotografías sobre las detenciones ilegales y torturas en las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib. Se reveló que los encarcelamientos se produjeron de manera extrajudicial y que el detenido más joven tenía sólo 14 años. En 2017, WikiLeaks desveló un programa de espionaje estadounidense a través de una serie de armas informáticas.

Y en 2021, publicó un conjunto de documentos que mostraban el funcionamiento global de organizaciones de ultraderecha y hacía pública su red de donantes. Entre ellas se encuentra la organización ultra española Hazte Oír y su brazo internacional Citizen Go.

La esperanza de su entorno es que la administración estadounidense de Biden retire los cargos en su contra, recordemos que Trump llegó incluso a pedir públicamente la ejecución de Assange, y retome la decisión de Barak Obama, que en 2017 decidió no imputar a Assange por el precedente que supondría para la libertad de prensa.