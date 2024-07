La Audiencia de Madrid decidirá el 30 de septiembre si archiva la investigación contra Begoña Gómez

La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado para el 30 de septiembre la decisión sobre el archivo definitivo de la investigación contra Begoña Gómez. Tanto el letrado de la esposa del presidente Pedro Sánchez, el exministro socialista Antonio Camacho, como la Fiscalía, habían presentado recursos solicitando el archivo de la causa y la delimitación de la misma, excluyendo a Sánchez.

Así, la Sección 23 de la Audiencia madrileña decidirá ese día si avala o no la investigación llevada a cabo hasta el momento por el juez Juan Carlos Peinado por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Este martes, la defensa de Gómez recurrió la decisión del juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez en La Moncloa el próximo martes 30 de julio. En su recurso, el abogado solicitó que la revocación de la diligencia del magistrado al no existir "el más mínimo indicio" que la justifique.

La defensa de Gómez pidió a la Audiencia madrileña que impidiese al juez llevar a cabo una "investigación universal" y reclamó el archivo del procedimiento, ya que no hay pruebas que vinculen a Gómez ni con los contratos investigados ni con las "vicisitudes económicas de Air Europa". Se trataba de los contratos adjudicados a la unión de empresas Innova Next y la Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos y cuyo conocimiento corresponde a la Fiscalía Europea.

En el recurso, además, Camacho solicitó que se anulase la resolución por la que el juez aseveraba que estaba investigando "todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo, por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial" de Manos Limpias.