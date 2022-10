 Podemos avisa al PSOE: "Tenemos que estar en la negociación para renovar el Poder Judicial"

Podemos ha exigido este lunes estar en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial que se ha abierto entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tras la dimisión de Carlos Lesmes, su presidente en funciones. La formación morada ha advertido a su socio de Gobierno de que si no forman parte de estas conversaciones (que se iniciaron este lunes), el PSOE estaría "cediendo al chantaje del PP, que quiere dejar a Podemos fuera de las negociaciones".

Pablo Fernández y Alejandra Jacinto, portavoces del partido, han asegurado que en este momento no forman parte de las negociaciones que mantienen el principal partido del Gobierno y la oposición en La Moncloa, y han defendido que "Podemos tiene y quiere ser parte de esa negociación como miembro legítimo del Gobierno de España".

Desde la formación morada explican que el domingo por la noche, después de que Lesmes anunciara su dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial, se enteraron de que se iba a producir una reunión este lunes por la mañana entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Vamos a ver cómo se desarrollan las próximas horas, pero Podemos tiene que ser parte determinante de esa negociación como miembros que somos del Gobierno de España", ha reiterado Fernández.

A juicio de la formación morada la dimisión de Lesmes es una acción "coordinada con el PP para evitar que el Tribunal Constitucional nombre a los dos magistrados que les corresponden y así seguir manteniendo el bloqueo del Poder Judicial", ha añadido Jacinto.

"¿Por qué dimite ahora y no hace cuatro años, cuando caducó su mandato? Es una operación con el PP para mantener el bloqueo del Poder Judicial, porque de otra forma no se entiende por qué el señor Lesmes no ha dimitido en estos cuatro años", ha defendido Fernández.

Desde Podemos advierten de que el PP siempre ha puesto como condición para renovar los órganos constitucionales que Unidas Podemos no formara parte de las negociaciones: "Quieren una negociación bipartidista, pero si el bipartidismo se ha acabado en las urnas no puede continuar en las conversaciones para renovar los órganos constitucionales", ha afirmado el portavoz de la formación morada.

"El Gobierno no puede ceder a los chantajes y presiones del PP. Todo lo que no sea que Unidas Podemos esté en las negociaciones sería ceder al chantaje del PP. Está absolutamente claro que la renovación del CGPJ tiene que negociarse entre el Gobierno en bloque, con PSOE y UP, con el PP. El PP pretende una negociación bipartidista para torcerle el brazo al PSOE y mantener el control sobre el Poder Judicial. Esa renovación ha de negociarse con el Gobierno al completo, lo que incluye al PSOE y UP. Somos diáfanos, claros y muy nítidos", ha concluido Fernández.