El Ayuntamiento de Madrid retira las banderas LGTBI de los balcones de Más Madrid y PSOE

Las banderas LGTBI ya no están en los balcones de los grupos municipales de Más Madrid y PSOE. El ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida (PP) ha procedido este lunes a retirar las enseñas que se encontraban en los balcones de ambos grupos políticos, tal como reclamaba la ultraderecha.

La retirada de las banderas ha estado precedida de un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 18 de Madrid que estimaba la medida cautelarísima presentada por el portavoz de Vox en este ayuntamiento, Javier Ortega Smith.

En la resolución judicial emitida el martes, el tribunal aseguró que solo se limitaba a valorar "con carácter urgente y limitado la colocación de banderas/pancartas no oficiales en el exterior de un edificio o espacio público y no lo que la misma representa (valores sumamente respetables y ampliamente compartidos por nuestra sociedad, dicho sea de paso)".

Nada más conocerse este fallo, Más Madrid avanzó que ningún miembro de la formación retiraría la bandera, mientras que el grupo municipal del PSOE advertía al Gobierno municipal que retirar las banderas sería una "nueva cesión a Vox".

Los operarios del ayuntamiento retiraron las banderas LGTBI, al tiempo que dejaron en su lugar la bandera de Ucrania que lucía en el balcón socialista. Tampoco han retirado la bandera dedicada al que fuera concejal del PSOE, Pedro Zerolo.

"Se acata un auto"

Por su parte, el alcalde de Madrid ha defendido este miércoles la retirada de las banderas LGTBI del Edificio de Grupos Municipales, pues "se acata un auto, el Ayuntamiento no puede hacer más que acatar y cumplir". Desde Delegación del Gobierno, tras el Consejo Local de Seguridad, el regidor ha precisado que "no es una sentencia", sino "un auto dictado" y que "no es susceptible de recurso", por lo que el Consistorio "no puede hacer más que acatar y cumplir".