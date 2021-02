Aznar pide que los "errores lamentables" de Juan Carlos no "empañen" su legado y asegura que "puede volver cuando quiera"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha pedido este domingo que los "errores lamentables" del Rey Juan Carlos no deben "empañar" el legado institucional de quien fuera Jefe del Estado y ha defendido que la monarquía es "Constitución, ley, estabilidad y es posibilidad de progreso" por España.

A su juicio, el Rey Juan Carlos, "al margen de los episodios" por los que se les investiga, ha sido "decisivo" para "el progreso histórico de España". "Es el recuerdo que quiero mantener. Los errores, en mi opinión, son errores lamentables que no empañan ni eliminan la posibilidad de ensalzar ese legado", ha explicado en una entrevista en el programa Lo de Évole de La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha destacado también la "relación institucional impecable" que mantuvieron durante su etapa de Gobierno.

Al ser preguntado expresamente qué se le pasó por la cabeza, dado que ha sido inspector de Hacienda, cuando se enteró de que el rey de España no pagaba todos sus impuestos, Aznar ha señalado que, "no es por ser inspector de Hacienda, más bien por ser contribuyente" y ha agregado que "las normas están para cumplirlas" y "hay que respetarlas".

"La ley está para cumplirla. ¿Cómo se rompen la sociedades? Pues deslegitimando las instituciones. Si el que representa a la institución no cree en la institución, ¿por qué van a creer los demás?", se ha preguntado el expresidente del Gobierno.

Preguntado por un hipotético regreso a España del Rey Juan Carlos, Aznar ha recordado que es "un ciudadano" que puede regresar "cuando quiera" porque "no está acusado de ningún delito" y en nuestro país "no existe la figura del exilio" como, en su opinión, denuncian algunos representantes políticos.

"No es una cuestión de gusto, puede volver cuando quiera", ha defendido el ex Jefe del Ejecutivo, que ha lamentado que personas ahora "con responsabilidad" no crean "conveniente" que el rey emérito pueda regresar a España. "La monarquía es Constitución, es ley, estabilidad, es la posibilidad de regreso por España", ha recalcado.