Bárcenas se niega a contestar a las preguntas relacionadas con Cospedal y con su amigo Sánchez Lázaro en la comisión sobre 'Kitchen'

Luis Bárcenas, exgerente y extesorero del PP, se ha acogido a su derecho a no declarar, este miércoles, en el inicio de la comisión de investigación sobre la operación 'Kitchen' en el Congreso de los Diputados. "Por una vez soy yo la acusación", ha dicho Bárcenas desde la prisión de Soto del Real, ya que ha comparecido por videoconferencia, junto con su abogada. "Me estoy acogiendo a ese derecho por imperativo legal, porque el juez García-Castellón ya ha advertido del carácter secreto de las actuaciones. El juez en mis dos últimas declaraciones me ha indiciado que no podía revelar nada de lo que estaba declarando en ese momento. El primer interesado soy yo. Quiero saber si la cúpula de Mariano Rajoy ordenó el secuestro de mi familia".

Bárcenas ha insistido en que no debe declarar, ya que en la Audiencia Nacional se sigue investigando esta operación de espionaje, puesta en marcha en 2013 por la cúpula del entonces Ministerio del Interior, sin respaldo judicial, para espiar y neutralizar las pruebas que el extesorero del PP guardaba sobre la caja b del partido.

El diputado que ha arrancado el turno de preguntas a Bárcenas ha sido el socialista Felipe Sicilia, que le ha formulado una pregunta sobre el tipo de documentación que guardaba Bárcenas y por la que fue espiado y su hogar resultó asaltado, así como el estudio de pintura de su esposa, de donde los policías que participaron en el operativo parapolicial se llevaron las pruebas sobre la contabilidad b del PP que guardaba el extesorero. "La operación 'Kitchen' se creó por usted", ha dicho Sicilia. Pero Bárcenas ha insitido en que no debe decir nada, de momento. "Yo me he arrepentido en sede judicial por haberme saltado la Ley Electoral y la de Ley de Partidos en beneficio del PP. Son otros los que deberían reconocer las ilegalidades que se cometieron".

Tras la resolución de unos problemas técnicos, el diputado Sicilia ha seguido preguntando a Bárcenas. "La grabación de una conversación con Mariano Rajoy en la que ustedes dos hablan sobre la caja b, ¿sabe si esa grabación de audio existe y se escucha?" , ha preguntado el diputado socialista. "No tengo constancia de que siga existiendo, eso hay que preguntárselo al comisario Gómez Gordo, que fue quien allanó el estudio y se llevó los audios". "¿Grabó usted a María Dolores de Cospedal?", le ha seguido preguntando Sicilia. "No voy a contestar a más preguntas". Esa ha sido la primera pregunta de los diputados y diputadas de la comisión en las que se mencionaba a Cospedal. Y a ninguna ha querido contestar Bárcenas. La exsecretaria general del PP está a un paso de ser imputada en la causa 'Kitchen', según fuentes de la investigación, pero de momento se está librando. El silencio de Bárcenas podría indicar que la pieza secreta que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional podría versar sobre la presunta implicación de Cospedal.

El interrogatorio ha proseguido. Sobre una conversación entre Bárcenas y el exsecretario general del PP Javier Arenas, en la que se hablaba sobre la contabilidad b, Bárcenas ha indicado que le entregó a Arenas una copia de un acta notarial sobre el contenido de la contabilidad b del partido. Le ha preguntado el diputado socialista si "cree que la autorización para la operación 'Kitchen' partió del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. "El secretario de Estado de Interior no he tenido ningún vínculo con él, no puede tener ningún interés personal en ordenar esa operación sin contar con un respaldo de un superior". "¿Alguna persona le trasladó a Fernández Díaz su preocupación por la documentación que usted tenía? "La cúpula del PP y Mariano Rajoy", ha respondido el extesorero. "¿Usted supone que fue Rajoy quien le pide a Fernández Díaz que le quiten toda la documentación?, ha preguntado Sicilia. "Es una suposición, pero así lo creo", ha zanjado el compareciente.

"En el asalto y secuestro de su mujer en su casa, ¿le robaron algo?", ha inquirido Jesús Sicilia. "No, la apuntaron con una pistola en la sien, mi hijo consigue quitarse las bridas, y consigue que el asaltante suelte la pistola.... Cuando llega la policía, llegan 15 o 20 personas moviéndose por la casa, no sabemos, pero no tenemos constancia de que robara nada", ha respondido Bárcenas.

¿Quien se comprometió con usted a que su mujer no iba a ingresar en prisión, lo pidió usted?", ha preguntado el socialista. "No pedí nada ni nadie se comprometió a nada respecto a mi mujer". Aunque a continuación ha dicho: "Lo único que pedí es que mi mujer pudiera entrar a la Audiencia Nacional por el parking. Se lo pedí a Alfredo Prada [entonces consejero de Justicia, del PP]. También ha sido preguntado por el abogado Javier Iglesias y su visita a la cárcel. "Me dijo: "Luis, ten cuidado con lo que vas a declarar que tu mujer puede entrar en prisión".

El diputado del PP Luis Santamaría ha dedicado el tiempo de su intervención para lanzar un discurso contra la propia comisión y arremeter contra Unidas Podemos, principalmente, aunque también ha tenido palabras negativas para EH-Bildu, ERC y el PSOE, citando a los GAL. "Esta comisión quiere hacer un juicio inquisitorial. No pediremos perdón por ser del Partido Popular", ha dicho.

Rifirrafe con Vox

Macarena Olona, de Vox, ha reprochado a Bárcenas un "cambio de versión" sobre lo manifestado en la carta dirigida a la Fiscalía Anticorrupción, el 2 de febrero de 2021, asegurando su voluntad de colaboración con la Justicia. "No tengo el menor interés en contestarle y no la voy a contestar. Yo soy perjudicado en esta causa, no tengo ningún compromiso con nadie, solo que la verdad prevalezca y que se aclare el secuestro de mi mujer y el robo de documentación". Olona ha proseguido. "Los casi 50 millones que se encuentran en Suiza en cuentas con titularidad suya, ¿son fondos que usted derivó del dinero de las donaciones al PP? "Eso que dice es una auténtica idiotez, este tema está perfectamente aclarado, nunca ha habido 50 millones de euros en esas cuentas, llegó a haber 47 millones, pero eso está juzgado, y no tiene nada que ver con este procedimiento".

Macarena Olona ha querido insinuar que el permiso de doce días que este mismo miércoles se le ha concedido a Bárcenas sería en compensación por su colaboración con la Justicia. A continuación, Olona ha indicado que iba a hacer público algo que le dijo el comisario jubilado Villajero hace unas semanas en la cárcel de Estremera, adonde se trasladó la diputada de Vox, con un compañero, para entrevistarse con el comisario. "Villarejo nos dijo que los 50 millones que se descubrieron en Suiza no eran suyos, señor Bárcenas, y nos dio un nombre: el señor Arenas". Y Bárcenas ha respondido: "No tengo nada que decir sobre eso, ya contesté que ese dinero es mío y que no hay ningún titular más".

Por la parte de Podemos, Pablo Echenique ha hecho referencia a la visita del abogado Javier Iglesias a Bárcenas, cuando estuvo en prisión preventiva. "Además de advertirle de que si hablaba su mujer podía entrar en prisión, ¿le dijo que si callaba caería el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que el proceso contra usted se frenara?". "Sí, eso es cierto", le ha respondido Bárcenas.

"Mis delitos son míos. Tenía dinero fuera y no lo había declarado, estoy en prisión porque he cometido una serie de delitos fiscales", ha dicho Bárcenas como respuesta a un pregunta de Gabriel Rufián, de ERC, que ha pretendido incidir más que en la operación 'Kitchen' en la caja b del PP . "¿Es verdad que el señor Javier Sánchez Lazaro [empresario vinculado al PP] medió para que su mujer no entrara en prisión?" pero Bárcenas ha contestado que no lo sabe. "Tiene hoy una amnesia...", se ha quejado Rufián, que ha continuación le ha reprochado a Bárcenas reunirse con Villarejo. "Yo, al señor Villarejo, sin saber que era Villarejo, tomé un cafe con él con el comisario Olivera y otro comisario, González, en los comienzos de la instrucción del caso Gürtel. Yo estaba comiendo y entró el comisario González y yo me dirigí a él para recriminarle su sectarismo por cómo se ocultaban informes, y luego me quedé a tomar un café en los postres con estos tres señores". Rufián ha preguntado sobre quién contrató como chófer a Sergio Ríos para la familia de Bárcenas, un conductor que actuó como espía con el objetivo de sustraerle las pruebas al extesorero. "A Sergio Ríos lo contrato yo", ha respondido.

Óskar Matute, de EH-Bildu, ha vuelto a preguntar a Bárcenas sobre el empresario Javier Sánchez Lázaro, amigo del extesorero, pero éste no ha querido contestar. "Mire, está bajo secreto de sumario". Ha desvelado, así, Bárcenas, que en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional la presunta implicación de este conocido empresario está bajo secreto.

El diputado del PNV Mikel Legarda ha intentado profundizar en la contratación del chófer Sergio Ríos y Bárcenas ha desvelado que no tenía contratado al conductor, que le pagaba en negro. "Busque candidatos, pregunté, hice un proceso de selección y me quedé con él, esto fue a principios de marzo del 2013". ¿Pero quién pagaba la nómina del chófer, el PP?", ha inquirido Legarda. "No, el PP, no. Yo no le pagaba nómina porque estaba cobrando el desempleo".

En el turno de preguntas de la diputada Miriam Nogueras, del Grupo Plural, Bárcenas ha dicho que "Jamás le he entregado nada a José María Aznar ni sale en los papeles". Y también ha sostenido que a día de hoy no siente miedo o preocupación por su seguridad ni la de su familia.

Por el grupo parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, le ha preguntado a Bárcenas, entre otras cosas: "¿Cree que el interrogatorio tan violento de Vox, diciendo que usted mentía, tiene algo que ver con que puedan estar en los papeles alguien de Vox?" "En absoluto --ha dicho Bárcenas--. Si se refiere al padre del señor Abascal, tengo una buena opinión y no hay nada detrás".