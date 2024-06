Los barones del PP discrepan sobre la financiación de sus territorios pero se unen contra un modelo catalán "singular"

Las negociaciones para la investidura en Catalunya han vuelto a poner sobre la mesa el complejo debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. ERC condiciona su apoyo a un hipotético gobierno del PSC a un referéndum de autodeterminación y una financiación "singular" para Catalunya y sobre esto último se ha pronunciado este miércoles Pedro Sánchez. "Eso es lo que he pactado con ERC y es lo que voy a cumplir esta legislatura, también con ustedes (a Junts), por eso no estamos hablando de la investidura del señor Illa", dijo para responder a la portavoz del partido de Carles Puigdemont, Míriam Nogueras, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El PP, y así lo expresó este lunes el portavoz nacional, Borja Sémper, lo tacha de "mercadeo electoral" y de "burda herramienta partidista" y exigió al Ministerio de Hacienda y Función Pública la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera. María Jesús Montero ha avanzado ya que se celebrará en el mes de julio. En Génova recelan de esa convocatoria y esperarán, dicen, a que sea oficial, mientras recrudecen su ofensiva contra el Gobierno.

Las estrategias son claras y cruzadas: desde Moncloa saben que en lo relativo a la financiación autonómica los presidentes del PP tendrán difícil ponerse de acuerdo porque los intereses son dispares y no responden a una lógica partidista sino de las circunstancias de cada territorio; y en el PP buscan tapar esas diferencias uniendo fuerzas contras las negociaciones entre PSC y ERC para evidenciar un trato diferencial y ventajoso para Catalunya. La consigna es clara.

Todos los líderes autonómicos del PP salieron en tromba contra el Gobierno por abrirse a negociar una financiación catalana sin contar con el resto de territorios. Solo coinciden en eso y en que el modelo está caduco y hace falta una reforma, porque, por lo demás, el debate sobre la financiación autonómica abre grietas entre el regimiento de barones sobre los que Feijóo diseña buena parte de su estrategia de oposición.

Las contradicciones de Génova

Así, aunque fue el portavoz nacional del partido quien anunció, desde la sala de prensa de Génova, que los territorios pedirían una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y a pesar de que el vicesecretario de Economía del partido, Juan Bravo, ha despachado esta semana con Feijóo para abordar el plan que él mismo ha realizado —y del que poco se conoce hasta ahora— para un nuevo sistema de financiación, la cúpula del partido niega interferencias. "Cada presidente irá con su propuesta", aseguran fuentes de la dirección nacional, insistiendo en que no forzarán una posición uniforme de sus territorios.

Esa sería una tarea harto difícil, reconocen fuentes del PP. Los gobiernos autonómicos no esconden sus diferencias y, como ya contó este medio, no hay consenso en la propuesta para un nuevo modelo. Mientras País Valencià, Murcia (la peor parada en 2022), Illes Balears y Andalucía apuestan por un sistema que, a grandes rasgos, prime el criterio poblacional y les compense por la infrafinanciación de la última década, Galicia, Aragón y Castilla y León quieren un modelo que pondere adecuadamente los sobrecostes que la dispersión y el envejecimiento de la población implican en la prestación de los servicios públicos. La Comunidad de Madrid, a la que todas las regiones ven como la gran beneficiada del actual sistema de financiación, también pide una reforma que atienda, en su caso, a criterios de densidad poblacional.

Otro asunto que genera fricción y con el que juega el Gobierno es la condonación de la deuda. Hacienda ha puesto sobre la mesa una ley para condonar la deuda a todas las comunidades autónomas y en el PP se afilan los cuchillos. Isabel Díaz Ayuso lo considera "un agravio con las comunidades autónomas que se esfuerzan por no endeudarse", pero Carlos Mazón o Fernando López Miras no han cerrado la puerta a acogerse a ello si se lo plantean. Desde Génova no quieren posicionarse: "Si eso pasa, ya veremos".

Con todo, la ofensiva contra el Gobierno es total. El PP andaluz, siguiendo los pasos de José María Aznar, ha pedido a "sindicatos, patronal, universidades, entidades y asociaciones" movilizarse contra "el maltrato que se avecina".

El PPC defendía la financiación singular en su programa

Lo que nadie ha conseguido explicar en el partido conservador es cuándo renunciaron a defender la financiación singular para Catalunya. En el año 2012 el PP catalán incluyó en su programa electoral el compromiso de trabajar "para conseguir un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña, que responda al objetivo de resolver el problema sistemático de insuficiencia financiera de la Generalitat para atender a sus competencias". Nadie en Génova ha contestado a esta contradicción.