Los barones del PP recibieron directrices de Génova para sus intervenciones sobre la amnistía en el Senado

Alberto Núñez Feijóo no ha estado este jueves en el Senado a pesar de que la decisión de usar su mayoría absoluta en la Cámara para exhibir el poder territorial del PP como dique contra la amnistía salió de Génova. Ni él ni nadie de su dirección acompañaron a los presidentes autonómicos en su desfile por la Comisión General de Comunidades Autónomas. Feijóo no ha querido parecer un director de orquesta, pero sí ha dado directrices a los territorios para su intervenciones.



De la secretaría general de Génova salió un documento de ocho páginas con "argumentario básico" para sus presidentes autonómicos con instrucciones sobre qué decir en la Comisión. El grueso del mismo se centraba en la financiación autonómica. Con un mantra: "Cualquier concesión en temas de financiación que haga Sánchez ante el independentismo supondrá un agravio comparativo con los españoles que viven en el resto de las regiones española".



El equipo de Feijóo, con el empuje de las comunidades, quiere ampliar la ofensiva contra la amnistía y enmarcarla dentro de un supuesto trato privilegiado en materia de financiación e inversión a Catalunya. Y así lo repitieron, uno a uno, todos los barones del PP. Salvo Isabel Díaz Ayuso, que no hizo ni una sola mención al reparto presupuestario. La presidenta de la Comunidad de Madrid se salió del argumentario y elevó el tono contra la amnistía.



"Los equipos han hablado y nos pidieron que nos centráramos en la 'igualdad' ", reconoce a Público uno de los presidentes autonómicos del PP. "Igualdad en general", matiza, porque "lo que más nos preocupa a nosotros es la financiación". "No podíamos hablar de otra cosa", apunta otro.



Entre ellos no están de acuerdo en la propuesta para la reforma del actual sistema, pero este melón que amenaza con dividir a los barones del PP si Pedro Sánchez consigue sacar adelante la investidura ha quedado sepultado este jueves por una ofensiva común contra el independentismo.



La idea fuerza que atraviesa ahora la estrategia de los populares —una vez Sánchez ha dicho ya que no busca solo un acuerdo de investidura si no que intentará amarrar también los primeros presupuestos— es que entre la ciudadanía "todo lo que tiene ver con el dinero" cala más. Por eso este jueves la ley de amnistía no fue la gran protagonista, en contra de lo que se esperaba.



Por eso, desde Génova, y así lo explicitan en el argumentario enviado a sus presidentes, insisten, aun cuando las negociaciones se llevan con el más absoluto hermetismo, en que el PSOE está dispuesto a condonar la deuda a Catalunya "a cambio del voto de ERC y Junts a la investidura de Sánchez". Pero lo cierto es que, de abordarse ya la reforma del sistema de financiación, las posiciones actuales de las comunidades autónomas del PP no anticipan unidad.



"Si se condona la deuda de Catalunya hay que ver qué se hace con la de Valencia, Murcia o Andalucía, ¿no?", apuntan desde un sector del partido. "Si hay condonación de deuda para algunas será un agravio e iremos a la vía judicial para evitar", dijo con rotundidad Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, desde la tribuna del Senado. Intereses enfrentados que, por ahora, disimulan con un enemigo común.