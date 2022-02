Confiesa Gabriel Boric (Punta Arenas, 35 años), presidente electo de Chile, que no termina de acostumbrarse a "los escoltas y los chóferes", que trata a duras penas de investirse de ese "halo" gubernamental que se ha visto obligado a asumir tras su flamante victoria del pasado diciembre.

Lo hace ante las preguntas de Pablo Iglesias y frente a los micrófonos de La Base de Público, podcast que en esta su segunda entrega cuenta con la presencia de un líder izquierdista cuyo éxito ha supuesto un terremoto político en toda Latinoamérica.

Un terremoto que Boric asume con responsabilidad, consciente de sus implicaciones históricas pero sin perder la perspectiva. "Somos muy conscientes de todo el simbolismo que implica haber llegado a La Moneda, así como de la carga política que tiene la experiencia de la Unidad Popular, somos herederos de todo ello, pero el hecho de ser herederos también supone tratar de entender sus errores y fracasos, no sólo idealizar la épica incuestionable que entraña", explica el presidente.

Boric: "O nos salvamos juntos o nos hundimos por separado"

Es precisamente esa épica la que le otorga al desafío que asume la coalición de izquierdas que lidera Boric un plus de responsabilidad si cabe; no estamos ante un gobierno más, la ilusión generada en términos de radicalidad democrática y justicia social reverbera en toda Latinoamérica y buena parte del mundo.

"Queremos contribuir a mejorar la vida del pueblo de Chile y ojalá podamos contribuir desde Chile a la construcción de fuerzas de progreso más allá de nuestras fronteras". Una aspiración internacionalista que Iglesias ha aprovechado para preguntar por los retos de la agenda internacional de ese nuevo Chile que imagina Boric.

"O nos salvamos juntos o nos hundimos por separado, debemos pensar más allá de las fronteras de los Estados nación", ha apuntado Boric en referencia no sólo a la crisis climática que padecemos sino también a la crisis sanitaria internacional que hemos tenido que afrontar a causa de la pandemia.



"La solución es colectiva y global, tenemos que ayudarnos entre todos y ser capaces de exigir a los países más desarrollados que cumplan; la COP26 fue un fracaso, y lo fue porque los países subalternos no tuvieron una voz fuerte", ha lamentado Boric.

Gabriel Boric durante la entrevista de Pablo Iglesias en 'La Base' de Público.

"Un Gobierno transformador"

Llegado el momento, Iglesias ha querido profundizar junto al joven líder en la complejidad que implica un Gobierno que cubre casi toda la gama de izquierdas, una coalición que a buen seguro tendrá que afrontar tensiones internas fruto de sensibilidades dispares.

"El desafío fundamental es hacer un Gobierno que sea efectivamente transformador, en ese sentido vamos a tener que atrevernos a salir de nuestras identidades particulares". Sólo así, sostiene Boric, el nuevo Ejecutivo será capaz de "invitar a más gente a esta gesta".

Boric: "No estamos en la Revolución bolchevique ni en la Catalunya del 36"

Y luego está el fantasma de la derecha. Una derecha reaccionaria con poder mediático sobre cuya amenaza Iglesias ha inquirido a Boric, que no ha dudado en apostar por la persuasión: "Nuestras propuestas responden a un horizonte que aspira a una superación del neoliberalismo, y esto es algo que no se logra de la noche a la mañana, sabemos que hemos de conseguirlo por vías democráticas, no estamos en la Revolución bolchevique ni en la Catalunya del 36, estamos en una cuestión de normalización democrática".

Es ahí, en esa búsqueda constante por aglutinar y convencer al otro en pro de un horizonte de encuentro y progreso, desde donde entiende la política Boric. "Los cambios estructurales no son posibles si no son mayoritarios en la sociedad [...] la hegemonía neoliberal entró en crisis y no se va a construir una nueva desde las identidades de izquierdas, tiene que ir un paso más allá, y hoy día lo que intentamos es consolidar el apoyo que recibimos en la segunda vuelta desde una perspectiva inclusiva y convocante".