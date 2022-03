Bofetadas y ley del padre

A los hombres nos han educado para defender el honor de nuestras familias y, en particular, de las mujeres de nuestras familias, a golpes. Yo mismo me recuerdo de pequeño liándome a golpes con algún niño que llamó puta a mi madre. Y me recuerdo en bares separando a amigos que se encaraban con el baboso de turno que había molestado a su pareja. Alejabas a tu amigo del baboso al que quería pegar, pero sabías que mañana podía ser tu amigo el que hiciera lo mismo por ti, porque en el fondo tu reacción sería la misma. Esa es nuestra educación y esa educación es una mierda.

Pero esa educación vive dentro de nosotros y dentro del conjunto de la sociedad. Nos han enseñado que la capacidad de pelear y el valor físico forman parte del atractivo de los hombres y, sin duda, todo eso forma parte de nuestros sueños y de nuestras fantasías, de nuestro inconsciente, de nuestra sexualidad y nos recuerda que llevamos el patriarcado tatuado en las entrañas… Nosotros y

ellas…

El feminismo, por suerte, nos enseña que hay otras formas de ser hombre… Pero creo que tanto el chiste de Chris Rock como el bofetón de Will Smith despierta algo muy feo que vive en el inconsciente social y en todos nosotros. Un tipo que se refiere a Penélope Cruz como la mujer de, a Jada Pinkett como la mujer de y otro tipo que sale en defensa del honor de su mujer y de su familia dando un bofetón y dando voces… Mal vamos…

Dentro de todos nosotros vive un Will Smith dispuesto a hacer justicia a bofetones, pero querría enseñar a mis hijos que pueden aprender a ser hombres mucho mejores que su padre. Eso no quiere decir que no aprendan a defenderse en una sociedad llena de violencias, pero con otros códigos más decentes, más allá de la ley del padre.