Bolaños afea a las puertas de la Presidencia española de la UE el bloqueo "rebelde" del PP en el CGPJ

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha participado este jueves en el Foro Justicia del Colegio de Abogados de Madrid para exponer la agenda legislativa de la próxima presidencia española del Consejo de la UE, a partir del 1 de julio. "Creo que va a ser la culminación de una legislatura donde el peso internacional de España va a ser indudable, vamos a intentar dejar impronta de nuestra presidencia, ha dicho.



España ejercerá por quinta vez la Presidencia del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin renovarse. "Es gravísimo lo que está pasando con el CGPJ, que haya un partido político que está bloqueando de manera rebelde porque quiere mantener una mayoría que ya no se corresponde con la realidad del país. Cinco años sin cumplir la ley ni la Constitución, con un acuerdo ya hecho con el PP, con los 20 nombres y los 12 suplentes; un acuerdo que ya está hecho, no firmado, porque en el último momento el PP decidió no firmarlo", ha recordado Bolaños.

Antes de iniciarse el acto, el ministro ha cargado contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por "incumplir su compromiso y no tener la fuerza suficiente" como para proceder a la renovación del CGPJ.

"Por nuestra parte esta misma tarde quedamos y cerramos el acuerdo al que Feijóo se comprometió. Toda España vio cómo le temblaron las piernas, le doblaron el brazo los sectores extremistas de derecha y ultraderecha", ha criticado.

A su juicio el "problema" del bloqueo del CGPJ "desborda las fronteras" del PP. "¿Por qué el PP no quiere renovar y no quiere cumplir la Constitución y la ley? ¿Por qué no le decimos todos los días de su vida que están incumpliendo la ley desde que se levantan? ¿Por qué no materializamos el acuerdo que tenemos?", se ha preguntado.

El ministro ha destacado que entre los retos de la presidencia española está un nuevo pacto de inmigración y asilo, que "debe partir de algunos principios que en Europa se formulan con mucha facilidad pero en la práctica cuestan" y ha indicado que "la política migratoria debe ser única en Europa". "No puede ser que Polonia tenga que acabar recogiendo a la población que venga de Ucrania". En lo referente a España, el ministro ha indicado que es el quinto país con más refugiados ucranianos de la Unión, "con los mismos derechos que nosotros. Ese ejemplo de solidaridad europea creo que debe conformar la política migratoria de la UE".

Otra de las medidas de la agenda legislativa del Gobierno para la UE es "seguir con el proceso para lograr la autonomía energética". "Había países que tenían 100% dependencia del gas ruso; hemos trabajado en estos meses a superar esto, a lo que ha ayudado el invierno tan liviano que hemos tenido".

Ha destacado el ministro Bolaños que una de las prioridades de la presidencia española será la reforma del mercado eléctrico. "Esa reforma que hay en Bruselas es nuestra, es del Gobierno de España, incluso hubo terminología española que se ha adaptado en la Unión, como 'beneficios caídos del cielo', que no son caídos del cielo, ya sabemos quién los paga. Esos mayores beneficios en Europa ya se recoge que deben ser grabados con tributos para poner en marcha políticas que beneficien a la mayor parte de la población".

En clave interna, Bolaños ha subrayado que "España no puede tener trabajadores pobres, gente que trabaje y dedique ocho horas o más y no llegue a fin de mes". "En nuestra legislatura, que es la más fragmentada de nuestra historia, nunca hubo tantas fuerzas políticas en el Congreso, pero eso es España, hemos aprobado 208 leyes y eso demuestra que es un gobierno que dialoga con todos".

En un encuentro con periodistas antes de participar en el foro, el ministro de la Presidencia se ha referido a la polémica de Doñana, calificando de "malísima noticia" el "ataque" perpetrado por el Ejecutivo andaluz y ha anunciado que el Gobierno va a analizar todas las medidas para "salvar este Parque Nacional de las manos del PP y Vox".