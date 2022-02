La brillantez de Margarita Robles

Margarita Robles tiene poco tiempo libre y ha dicho que no todo el mundo sabe de todo. Interesante.

Esto último lo decía para defender algo un poco extraño: que el presidente dirige la política exterior y de defensa. ¿Cómo? La constitución no dice eso. No les voy a aburrir ahora citando artículos de la Constitución. Para eso he escrito un artículo más largo en CTXT, pero ya les digo que yo que no. España no es una república presidencialista en la que podamos ver al presidente haciendo el saludo militar a las tropas en tanto que jefe supremo de las fuerzas armadas. Pero entonces ¿por qué Robles ha dicho eso?

Si Robles ha dicho esto es porque aunque sabe mucho de derecho, es una gran jurista, aun sabe más de comunicación política y le ha parecido buena idea descargar toda la responsabilidad de una eventual participación de España en una acción militar contra Rusia, en Pedro Sánchez. Iván Redondo debe estar en este momento, dándose a la bebida, al vocka en concreto. Nada hay más inteligente que asociar al presidente cuyo electorado es progresista, con fragatas y cazas. Muy bien visto ministra.

Porque es obvio que el electorado progresista en general y del PSOE en particular van a comprar ese buenismo ingenuo según el cual, una eventual participación de España en un conflicto militar con Rusia iba a ser por los derechos humanos y la democracia. La gente de izquierdas vive en los mundos de Yupi. Muy bien visto ministra.

O mutatis mutandis, si aceptamos que el electorado progresista no se cree la falacia de la guerra humanitaria y sabe que esto va de intereses de EEUU y Rusia, le contamos que lo de los cazas y la fragata Blas de Lezo es para hacer la pelota a EEUU y que nos ayuden con nuestros problemas con Marruecos. Es brillante pensar que la gente progresista en general, y la gente del PSOE en particular, son unos cínicos que van a estar encantados de mandar solados españoles a la guerra para que Marruecos nos haga de antidisturbios en la frontera. Muy bien visto ministra.

Menos mal que Margarita Robles sí que sabe de todo, aunque tenga poco tiempo. Qué gran genialidad dejarte querer por la derecha mediática que para lo único que trabaja es para hacer caer al gobierno de coalición. Me quito el sombrero.