En busca de un chico de 15 años, una mujer de 65 y otros miles de fusilados del franquismo

De Sebastián Conde Gomino se conoce realmente poco. Sabemos que era original de Jimena de la Frontera (Cádiz) y que fue fusilado por las tropas franquistas el 6 de octubre de 1936 con solo 15 años. Se conoce también que el día que fue llevado frente al pelotón de fusilamiento no estaba solo. Le acompañaban tres hombres más y que uno de ellos era el comerciante local Pascual Collado Jiménez. Los cuerpos fueron llevados al viejo cementerio. Eran las primeras cuatro ejecuciones de las tropas franquistas en esta pequeña localidad. ¿La razón por la que fusilaron a un menor de 15 años? La única pista la ofrece el profesor de Historia José Manuel Algarbani en su obraY Jimena se vistió de negro: "Fue fusilado con 15 años por jugar con los enseres de la iglesia después de los saqueos".

No serían las últimas. El periodista e investigador Juan León Moriche explica que los datos oficiales muestran 98 fusilamientos en esta localidad que en 1936 apenas llegaba a los 7.000 habitantes, aunque advierte que la cifra puede ser aún mayor y que puede alcanzar alrededor de 150 víctimas mortales. El hijo y el nieto de Pascual Collado todavía viven y los dos buscan recuperar los restos de su abuelo y padre, respectivamente. Este 1 de julio, con 15 días de retraso debido a la covid-19, comienzan los trabajos de exhumación en el Antiguo Cementerio con el apoyo de la Diputación de Cádiz y el trabajo de asociaciones como el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar. Los testimonios orales sitúan en el patio de este cementerio los cuerpos de alrededor de 40 fusilados del franquismo.

Pascual Collado Giménez

"Él [Pascual Collado] iba en el pelotón de fusilamiento con un jovencito que se llamaba Sebastián Conde Godino, de 15 años, y otros dos que eran adultos. Los fusilaron no antes de llegar al arco del reloj porque el niño empezó a llorar, a llamar a su madre, 'mamá, mamá, mamá' y mi abuelo empezó a llamar a su familia, a mi tía Lucía, a Ángeles, su mujer y sus hijas, y los gritos de una persona adulta pegando bocinazos en el arco del reloj se escucha en el entorno… Entonces el niño llorando... los mataron allí mismo", explica el Pascual Collado, nieto del comerciante de idéntico nombre que fue fusilado aquel 6 de octubre de 1936. Dos de los hermanos de su abuelo, además, también serían ejecutados por el Ejército franquista en próximas fechas.

El fusilamiento del chico de 15 años fue recogidos por el poeta de Jimena de la Frontera Diego Bautista Prieto en un poema que vio la luz al poco tiempo de acabar la dictadura franquista y que llevaba por título Un llanto general. Estas son los tres primeros párrafos del poema, cuyo manuscrito aún se conserva.

La arquitectura de los sueños,

tu carrera, Conde Godino.

carrera de todos los hombres

cuando todavía son niños.

Carrera que te suspendieron

los catedráticos del tiro,

tronchando la flor de tu vida

invocando el nombre de Cristo.

Fue un llanto general, profundo,

ante el desgarro de tus gritos

producidos por los punzantes

alfileres, ¡ay!, del martirio.

Manuscrito del poema 'Un llanto general'.- FACILITADO POR PASCUAL COLLADO

La exhumación en Jimena de la Frontera, no obstante, no es la única que se va a producir en estos días. Tras el parón obligado de las exhumaciones por la declaración del estado de alarma, los familiares de víctimas del franquismo y las asociaciones memorialistas han vuelto a la carga para devolver la dignidad a aquellos que fueron fusilados por defender la legalidad republicana. La propia Diputación de Cádiz también está financiando la exhumación de la fosa de San Fernando, que promueve la asociación Amede; y la de Jerez, donde se llevarán a cabo nuevos sondeos en el Parque Scout, informa Europa Press.

La fosa 111 de Paterna

La primera exhumación en arrancar fue la de la fosa 111 del cementerio de Paterna, donde descansan 150 víctimas de las 2.238 que fueron fusiladas frente al paredón España y llevadas, posteriormente, al cementerio. Desde el mismo pie de fosa, el arqueólogo Àlex Calpe explica a Público que estiman que dentro de esta fosa hay 150 cuerpos procedentes de tres sacas diferentes: una, del 27 de marzo de 1940; la siguiente, del 6 de abril de 1940; y la última, del 1 de mayo 1940. Todas ellas fueron llevadas al paredón España y fusiladas por el pelotón. Sin excepción.

Llama la atención que entre las víctimas mortales se encuentra una mujer que tenía 65 años en el momento en el que fue fusilada. Lo poco que se conoce es que su nombre es Angelina Barber Pastor, su edad, que era natural de Oliva (València) y que según los datos registrados por las fuerzas franquistas se dedicaba "a sus labores". No obstante, Calpe resta importancia a este último dato ya que no es extraño que se escondiera la verdadera profesión de las mujeres. "Nos hemos encontrado casos en los que también indicaba 'labores' y después era maestra de escuela", explica.

Dibujo de cómo funcionaba la maquinaria de matar de “El Paredón de España”, de Paterna, por Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica.

De Angelina Barber Pastor no se conoce más. Tampoco el nombre de algún posible familiar o descendiente. Lo cuenta Vicenta Juan, que es la secretaria de la asociación de familiares de la fosa 111 y busca a su abuelo, Juan Escobar Fenollosa, jornalero de 47 años que fue fusilado por la dictadura en la saca del 6 de abril de 1940. Su destino había sido decidido unos meses antes, el 1 de octubre de 1939, cuando fue condenado a muerte por un consejo de guerra. "Siempre me he preguntado cómo serían aquellos días en prisión sabiendo que cualquier día te sacaban para fusilarte", comparte Vicenta Juan.

Hace pocos días, también en esta provincia, la Diputació de València dio por concluidos los trabajos en seis fosas encontradas en la carretera provincial CV-345, en el término municipal de Andilla. Allí yacían los restos de 14 soldados republicanos.

Los 500 de Pico Reja y la búsqueda de Pilar

Además de las exhumaciones de Paterna y Cádiz en estos momentos se están desarrollando otros trabajos para continuar recuperando los cuerpos, más de 80 años después, de los ciudadanos y ciudadanas que fueron fusilados por el fascismo patrio. Una de las más importantes, sin duda, es la que se está desarrollando en Sevilla, en la fosa común de Pico Reja donde han sido localizadas más de 500 personas y más de 400 ya han sido exhumadas en unos trabajos que está llevando a cabo la Sociedad de Ciencias Aranzadi, adjudicataria del concurso público convocado por el Ayuntamiento de Sevilla.

La Secretaría Autonómica de Memoria Democrática del Govern balear también está trabajando en el cementerio de Sencelles (Mallorca). Según la información recogida en el Mapa de Fosas comunes de Mallorca por Antònia Mercadal, en dos fosas del cementerio de Sencelles estarían enterrados Josep Miralles Garau, campesino y músico asesinado con 31 años, y Josep Serra Joan, payés muerto con 56 años. A ambos se les llevó a ese camposanto tras ser asesinados el 1 de septiembre y ser encontrados en la carretera de Santa Maria. La tercera víctima es Pilar Sánchez Llabrés, que tenía 33 años, vendedora en el mercado y que, según varios testimonios, fue secuestrada, violada y asesinada por varios hombres que abandonaron su cuerpo en Son Palou, en Sencelles.

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ya está preparando el regreso a Celeiros (Ourense) este 3 de julio para tratar de encontrar al guerrillero antifranquista Benigno Fraga Pita, abatido por la Guardia Civil en Candedo, el 27 de abril de 1949.

A la espera de un plan de exhumaciones

Mientras estas exhumaciones se llevan a cabo y cientos de familias siguen buscando a los suyos 80 años después de su asesinato, el Gobierno, a través de la Vicepresidencia Primera, que ostenta Carmen Calvo, informa de que están trabajando en un ambicioso plan de fosas y en la reforma de la Ley de Memoria Histórica que recogerá la obligación Estado de hacerse cargo de las exhumaciones en lugar del actual sistema de subvenciones que quedó paralizado cuando el Gobierno del Partido Popular dejó el presupuesto a cero.

Desde Vicepresidencia informan también a Público que este mismo mes de julio se darán a conocer unas convocatorias públicas de subvenciones dedicadas a la Memoria Democrática y que parte de este presupuesto será "exclusivamente" para financiar exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil.