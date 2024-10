El camino de Ábalos hacia su imputación en el Supremo: todos los indicios que le señalan en el 'caso Koldo'

El exministro socialista José Luis Ábalos, hoy diputado del Grupo Mixto, está muy cerca de verse imputado por el Tribunal Supremo, que seguramente en los próximos días abra una causa contra él por el caso Koldo, a petición del juez Ismael Moreno, según señalan fuentes jurídicas.

El caso versa sobre una presunta trama con ramificaciones en el Ministerio de Transportes, cuando Ábalos era su titular, para conseguir contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia con diversas administraciones públicas por valor de 53 millones de euros.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario es demoledor para Ábalos: recoge numerosos indicios de su participación en la presunta trama liderada por Víctor de Aldama, expresidente del Zamora C.F., en prisión provisional por orden del juez Pedraz, que investiga un fraude del IVA en hidrocarburos que supera los 180 millones de euros. La UCO califica la participación del exministro de Transportes como un "papel relevante" en dicha trama.

José Luis Ábalos, que fue secretario de organización del PSOE, además de ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entre 2020 y 2021, y antes, ministro de Fomento (2018-2020), fue apartado del PSOE tras destaparse que su exasesor y exchófer Koldo García formaba parte de la presunta trama de De Aldama, que se llevó suculentas comisiones por la venta de mascarillas a varias Administraciones Públicas, incluido el ministerio de Ábalos.

Cuando este se pasó al Grupo Mixto, el 26 de febrero pasado, dijo: "No acabaré mi carrera como corrupto cuando soy inocente". Sin embargo, el informe de la UCO, al que ha tenido acceso Público, cuestiona esa supuesta inocencia.

Los sobres de dinero

Según la Guardia Civil, los "pagos en efectivo" realizados por Víctor de Aldama a Koldo García "fueron acompañados de otras contraprestaciones también a Ábalos". Además los agentes se refieren al "binomio Koldo-Ábalos", para señalar la presunta connivencia en la trama entre el exministro y su exasesor, que funcionarían como una sola parte frente al dirigente, el empresario de De Aldama.

Según la UCO, durante tres años Koldo recibió sobres con 10.000 euros hasta sumar 350.000 euros. Los agentes creen que parte de ese dinero iba a dirigido a Ábalos; también creen que Koldo se ocupó de invertir 500.000 euros procedentes de Víctor de Aldama para comprar una casa en Cádiz al ministro.

La casa en Cádiz

La casa de La Alcaidesa, situada en localidad gaditana de La Línea de la Concepción, pudo ser una de esas "contraprestaciones" obtenidas supuestamente por Ábalos, según se deduce del informe de la UCO. Según los agentes, la compra se produjo "inmediatamente después de las adjudicaciones públicas investigadas" [la compra de las mascarillas]. La vivienda fue adquirida por de De Aldama a través de testaferros, siendo el "usuario final" de la casa el exministro Ábalos.

El viaje de Delcy Rodríguez

El viaje a España, en enero de 2020, de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue organizado por Víctor de Aldama, según la UCO, que mantenía una relación "estrecha" con la política. Esta tenía prohibida su entrada en España y en la UE, como sanción, desde 2017, contra el régimen de Nicolás Maduro.

Según el informe de la UCO, el empresario organizó la agenda de Delcy Rodríguez en España, cerrando reuniones con empresarios que querían hacer negocios en la Venezuela de Maduro y con el mismísimo ministro Ábalos. Este informó al presidente del Gobierno, pero no le dijo toda la verdad sobre los motivos del viaje.

El informe recoge el siguiente mensaje que Ábalos envió a Sánchez días antes de la llegada de la política: "Para terminar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en viaje privado el próximo lunes y quiere verme discretamente. La gestión que acordamos con empresas españolas ha permitido que Duro Felguera cobre una deuda importante".

Sánchez le respondió un escueto "bien". La UCO dice que no le consta que la empresa Duro Felguera haya cobrado ninguna deuda de Venezuela. Ábalos envió un mensaje a Koldo García, informándole al respecto: "Ya ves, no me ha dicho nada el presidente, pero por lo menos no me pone pegas".

Delcy Rodríguez no llegó a poner un pie en España. Cuando su avión llegó a Barajas, no desembarcó. Ábalos fue a verla en teoría para decirle que no podía visitar España y que abandonara el país. Pero ahora se conocen los planes de la trama respecto a la vicepresidenta venezolana y que el ministro Ábalos tenía la intención de haberla recibido en su despacho a petición de Victor de Aldama.

El alquiler del piso de la pareja

El informe desvela que este empresario pagó el alquiler del piso de la pareja del exministro Ábalos. Fueron 2.700 euros mensuales. Según la UCO, el empresario abonó unos 80.000 euros a través de sociedades pantalla.

El contrato de las mascarillas

Los investigadores de la Guardia Civil centran en Ábalos la orden definitiva que llevó al ente Puertos del Estado a contratar con la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, la compra de mascarillas por valor de 20 millones de euros. Los cruces de correos que se recogen en el informe señalan al ministro como el que "se encontraba al cargo" del contrato.