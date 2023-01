Capitalista despiadado

"A los pobres les gusta comprar barato". ¿Saben quién dijo esto? Juan Roig. A nadie le gusta comprar barato don Juan, lo que pasa es que a los pobres no les queda más remedio.

"Yo hubiera ido más lejos con la reforma laboral". ¿Saben quién dijo esto? Juan Roig. Y no se refería a la de Yolanda Díaz, se refería a la del PP. Roig quería perseguir más el absentismo laboral y llevar todos los festivos a lunes.

"A los parados más deberes y menos derechos". ¿Saben quién dijo esto? Juan Roig, que pensaba que en España no hay cultura del esfuerzo como la de los bazares chinos o la de los sin papeles que trabajan en la agricultura.

"Más pico y pala y menos vacunas", ¿saben quién dijo esto? Juan Roig, y lo dijo en plena pandemia, muy preocupado por sus negocios.

"Voy a decir empresarios y empresarias que si no me meten en la cárcel". ¿Saben quién dijo esto? ¿Arévalo? ¿Bertín Osborne? ¿Pablo Motos? No, Juan Roig.

"Tomaremos medidas molestas e impopulares para preservar sus beneficios en 2022". ¿Saben quién dijo esto, verdad?

Bueno pues Ione Belarra dijo el otro día que en este país hay capitalistas despiadados. ¿Y saben qué? El mayor problema no es ese. El mayor problema es que en España hay demasiados políticos progres que no se atreven a decir nada de Roig y demasiados periodistas que trabajan a su servicio.