Carla Antonelli responde a Carmen Calvo: "No, Carmen. Soy una mujer a todos los efectos"

La histórica activista trans Carla Antonelli ha respondido con firmeza a unas declaraciones de la ex vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo en las que, preguntada sobre si consideraba a Antonelli una mujer o no, esta respondía con ambigüedad: "Yo las circunstancias internas de Carla Antonelli las desconozco".



La pregunta, formulada por Pablo Iglesias este lunes en el espacio Hora 25 de la Cadena Ser, dirigido por Aimar Bretos, se producía en el marco de un debate sobre la ley trans, que se está tramitando ahora en el Congreso, y que ha abierto también una seria brecha dentro del propio Partido Socialista a lo largo de los últimos dos años y dentro del propio movimiento feminista.

Calvo, además, dejaba claro en su respuesta que no considera a las mujeres trans como mujeres puesto que, para ella, "las personas trans no son hombres ni mujeres, son personas trans". Asimismo, la socialista subrayaba la importancia de regular bien la ley trans porque de lo contrario "este año eres de un sexo, al año que viene del otro y al siguiente del otro".

Las declaraciones de Carmen Calvo encontraban respuesta este martes vía Twitter por parte de la aludida, quien, muy dolida, respondía sin ambages: "No, Carmen. Soy una mujer a todos los efectos y así lo dice la Ley 3/2007, y aunque no lo dijera lo sería igual. Lo que sí ha quedado claro es que ser una mujer no va aparejado forzosamente con ser una señora".

El pasado 18 de octubre la histórica política y activista trans Carla Antonelli anunciaba haber solicitado su baja de la militancia del PSOE. A traves de Twitter, la exdiputada comunicaba que "con un inmenso y profundo dolor", daba un paso al costado por las "maniobras" socialistas con la ley trans.

Pese a que en el comunicado afirmaba que nunca podría dar de baja su "naturaleza socialista", la que fuese la primera diputada trans de la historia de España decidía marcharse "ante la nueva maniobra de ampliar los plazos de enmiendas hasta diciembre" del PSOE.