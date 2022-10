Casteleiro, toda una vida en el CNI que se retrata en un almuerzo de 2016 con Villarejo 

A lo largo del almuerzo, existen más referencias a asuntos personales, otros destinos como República Dominicana (que no han podido ser verificados) o, incluso, acerca de la identidad de supuestos agentes del CNI. Por todo ello, Público ha decidido no exponer íntegramente los audios de ese encuentro o momentos en los que apareceb fragmentos no verificados,.

En cuanto al supuesto agente secreto con el que se reúnen en 2015, y que se encuentra recogido en las agendas y documentación de Villarejo entregada a todas las partes, cabe señalar que el juzgado no expurgó estas anotaciones como sería preceptivo si perteneciera al servicio secreto, ya que las identidades y acciones de las personas que funcionalmente dependan del CNI son por ley, secreto oficial y por tanto solo puede ser desclasificado por el Consejo de Ministros.