La consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Violant Cervera, ha afirmado que en las próximas reuniones de la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat reclamarán la gestión del ingreso mínimo vital (IMV).

"Se está trabajando para compaginar las dos prestaciones, porque con el IMV se recibe una cantidad inferior y las solicitudes tardan más de seis meses en resolverse. Nosotros vamos al día", ha afirmado en una entrevista en El Punt Avui, en referencia a la renta garantizada de ciudadanía (RGC).

Aun así, Cervera ha señalado que si Catalunya fuese un Estado independiente, dispondría de más "recursos económicos", de "más herramientas" y de una mayor "capacidad legislativa".

"No es un tópico, y todavía menos cuando el sistema se pone en crisis, con muchas dificultades, y te faltan recursos para afrontarlo", ha apuntado.

Por otro lado, ha señalado que la ley de vivienda "es otro claro ejemplo de las invasiones competenciales".

"Si realmente no se creen nuestras competencias, lo óptimo, y no es un mantra, es la necesidad de tener un Estado propio", ha insistido.

Preguntada por las relaciones entre socios de Govern, Violant Cervera ha dicho que es "perfecta": "No sé cómo estaban antes, porque yo no estaba, pero no he visto nada raro y desde las consellerías llevamos los temas a aprobación sin problemas".

Y sobre la pasada legislatura, Cervera ha resaltado que el final fue "largo y tortuoso" porque "se afrontó una pandemia", y ha negado que hubiese "discrepancias" entre Salud y otras consellerías, sino que cada departamento defendía "cómo ir recuperando la normalidad de los diferentes sectores".

"Esto puede generar tensiones e interpretarse como una guerra, pero había más ruido mediático que otra cosa", ha remachado.