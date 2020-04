El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este domingo a los presidentes de las comunidades autónomas la "necesidad de un Pacto de Reconstrucción Económica y Social" una vez pase la amenaza de la pandemia de coronavirus y les ha invitado a formar parte de él porque, a su juicio, hay que transmitir un "mensaje de coordinación, colaboración y cooperación" y así enviar un mensaje a los ciudadanos de que actúan "juntos" instituciones y partidos.

Según han informado fuentes autonómicas, Sánchez ha explicado que el Gobierno quiere que "todos los sectores representativos de la sociedad estén presentes en la elaboración de este acuerdo nacional", esto es, los partidos políticos presentes en el Congreso, los gobiernos de comunidades autónomas, y los agentes sociales y económicos.

Tal y como les ha dicho Sánchez al inicio de la quinta videoconferencia que ha mantenido con los presidentes autonómicos desde que se decretó el estado de alarma, "en un Estado tan descentralizado como el nuestro, no tendría ningún sentido hacerlo sin las comunidades autónomas".

Tras destacar que hace su propuesta "de corazón y de buena fe", el jefe del Ejecutivo les ha trasladado que es "primordial" enviar un "mensaje de coordinación, colaboración y cooperación", ya que, aunque entiende que hay "discrepancias" en algunas cuestiones como el grado de contundencia de la respuesta económica y social, "es importante que la ciudadanía vea a todos los partidos e instituciones juntos".

Tarde para el Consejo Europeo

Sánchez ha indicado que el Eurogrupo aprobó este instrumento de apoyo para "mitigar los riesgos de desempleo", una propuesta realizada por la Comisión Europea por la que se emiten bonos en mercados internacionales. En su opinión, se trata de un "instrumento positivo" que supone un "primer paso para la mutualización europea".

También, ha añadido, implica una línea para garantizar la liquidez a las empresas del Banco Europeo de Inversiones con hasta 200.000 millones de euros en garantías, alineado con los 100.000 millones que el Gobierno ha dispuesto a través del ICO.

Según el jefe del Ejecutivo, algunos países del Eurogrupo quisieron imponer una condicionalidad macroeconómica que en su opinión, "no tiene justificación en este momento", una postura que rechazaron tanto España como Italia y que llevó a que finalmente no exista esa condicionalidad. Sánchez ha garantizado que este mecanismo es una red de seguridad excepcional que pretende no utilizar y por eso se ha creado esta línea específica para la covid-19 a la que acogerse sin condiciones de ajuste futuro.



El presidente ha indicado que el fondo de recuperación ofrecerá financiación para los próximos siete años y ha informado a los dirigentes de comunidades y ciudades autónomas que el Gobierno defenderá un "volumen de fondos ambicioso, sentando las bases para el desarrollo de la agenda social, verde, digital y de creación de empleo".

Torra reclama por carta los "informas sanitarios y epidemiológicos"

Sánchez ha aprovechado la reunión para dar respuesta a la carta enviada por Torra en la que el presidente de la Generalitat pedía los "informes sanitarios y epidemiológicos" en los que se ha basado para ordenar el cese del confinamiento total en Catalunya. "Vistos los datos epidemiológicos actuales en Catalunya, resulta necesario adoptar nuevas medidas que continúen limitando el contacto entre ciudadanos, protegiendo así a la población del riesgo de contagio".

El jefe del Ejecutivo ha recordado que "no se ha iniciado ninguna desescalada" y que, por tanto, "no se van a relajar las medidas". Sánchez ha hecho hincapié en que que continúa el "confinamiento" y ha recordado que el Gobierno repartirá a partir de este lunes diez millones de mascarillas en los espacios públicos de transporte "más importantes del país", pero ha querido dejar claro que se trata de una recomendación específica que no sustituye a las anteriores prioridades.

Feijóo pide información "contrastada y homologable"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido "claridad" al líder del Gobierno, Pedro Sánchez, y que el mando único durante el estado de alarma por la crisis sanitaria garantice "información contrastada y homologable".

Según adelantan fuentes del Ejecutivo gallego, Feijóo también ha demandado, durante su turno de intervención en la videoconferencia de presidentes autonómicos, que se conozcan "las previsiones" del Comité clínico del Estado sobre el estudio epidemiológico que prepara el Ministerio de Sanidad con una muestra de población.

Además, en la misma línea que el pasado domingo, el presidente de la Xunta ha vuelto a preguntar cuál será el protocolo para el uso generalizado de mascarillas por parte de la población.

Feijóo también ha aprovechado para reiterar su queja ante la decisión del Gobierno de "confiscar" a las comunidades fondos de empleo -100 millones, según estimó en su comparecencia del pasado domingo-, a los que se suman las cuantías de los planes de vivienda.

Finalmente, y siempre según fuentes de la Xunta, Feijóo ha reiterado que "sus prioridades son las residencias" y, en el plano económico, ha apostado por "agilizar" el pago de las ayudas y prestaciones para paliar los efectos de la crisis, "porque los afectados aún no las están recibiendo".

El lehendakari exige "certezas" al Gobierno de Sánchez

Iñigo Urkullu, ha asegurado que cada vez le resulta "más difícil soportar esta permanente escenificación" a la que recurre el Gobierno de Pedro Sánchez, y le ha pedido "certezas" sobre sus planes ante la pandemia del coronavirus, y que aborde un "trabajo más horizontal y cooperativo" con las comunidades autónomas, "basado en una comunicación fluida y anticipada a cualquier estrategia comunicativa".

Además, le ha reclamado "una reconsideración urgente" sobre el formato y método de trabajo "no compartido", porque "no es admisible la desorientación que provocan", y le ha exigido claridad respecto a la 'desescalada', el 'plan de vuelta a la normalidad', los supuestos acuerdos de Estado -que, a su juicio, deben hacerse "desde la especificidad y la singularidad"-, las necesidades de las nuevas infraestructuras, reparto de mascarillas, test, y la llegada y distribución de suministros.