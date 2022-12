El centralismo de Ayuso incomoda a los barones del PP: "No nos lo pone fácil"

Todo pasó este martes en Madrid, pero "no todo pasa en Madrid", dice un dirigente de peso del Partido Popular. La afirmación es una clara obviedad pero es, sobre todo, un mensaje en clave interna dentro del PP. El madrileñismo de Isabel Díaz Ayuso incomoda a los barones del partido de Alberto Núñez Feijóo, que critican que "su opinión no se ajusta a la realidad". "No nos lo pone fácil", asegura un presidente autonómico.



Porque el centralismo que subyace en el discurso de una Díaz Ayuso que defiende Madrid como símbolo de España- "igual que cuando dices Londres entiendes que es Reino Unido, ¿no?", aseguró en una conversación este martes en una conversación con periodistas- choca con el PP de los territorios de la periferia, que pelean por más protagonismo dentro del Estado.

Cuando la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, salía del cóctel que se celebró en el Congreso después del acto del Día de la Constitución se encontró con Alfonso Rueda, heredero de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta de la Galicia. El presidente gallego, del PP, le agradeció la elección de A Coruña como sede de la Agencia estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial: "Yo estoy muy contento". Se saludaron con una sintonía que contrastaba, y mucho, con la ofensiva de Ayuso contra esa misma decisión.

La polémica surgió este lunes, cuando el Gobierno eligió a Sevilla como sede de la Agencia Espacial y a A Coruña para la Agencia de Inteligencia Artificial. Las reacciones de los presidentes del PP fueron tan dispares como contradictorias y de nuevo, Isabel Díaz Ayuso, puso la nota más discordante de todas.

Para la presidenta madrileña esta decisión fue un "ataque" contra la Comunidad de Madrid, un paso más en la "descapitalización" de Madrid, aseguró este martes en el patio del Congreso. "No ha habido un proceso de transparencia", criticó. Acusó al Gobierno de "faltar el respeto a los madrileños" y habló incluso de "discriminación en toda regla". Todos los ataques son pocos para Ayuso que, según fuentes de su entorno, considera que el Ejecutivo tiene como prioridad restar protagonismo a Madrid.

"Bueno, es que así", respondía este martes en el Congreso otro dirigente autonómico del PP en conversación con este periódico que recuerda que "si el Gobierno sacó esto"- en referencia a las sedes para las nuevas agencias estatales. "fue para llevárselas a otros sitios fuera de Madrid, donde está todo". Fuentes del Gobierno lo ratifican y aseguran que esto responde a una "concepción" y un "modelo" de país más descentralizado. Y que comparte un sector importante del PP, aunque cueste explicarlo en público, incluso el propio Núñez Feijóo.

Feijóo se ha puesto ahora el traje de presidente nacional del PP y, acomodándose en él, trata de amortiguar las diferencias entre los dirigentes de su partido atribuyéndolo, según fuentes de su entorno, a la libertad que tienen todos de "dar su opinión". Pero lo cierto es que Feijóó, como Rueda, celebra sobre todo la elección de A Coruña.

Asumen que es una estrategia electoral

Es más, el líder del PP es un firme defensor del estado autonómico y de la descentralización, una máxima que rige su forma de ejercer el liderazgo en Génova, aseguran fuentes populares. "Nunca nos dice lo que tenemos que hacer", asegura un dirigente al máximo nivel.

Los barones del PP atribuyen el discurso de Ayuso a un estrategia electoral. Creen sus compañeros de partido que "aquí", por Madrid, su mensaje tiene efecto pero en Galicia, Castilla y León, Murcia o Andalucía, no. Y esa es la razón por la que, aunque molestos, aguantan los ataques de la presidenta madrileña.