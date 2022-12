'Los Chikos del Maíz', Cuba, Venezuela y Latinoamérica

A Los Chikos del Maíz algunos de nuestros seguidores de Latinoamérica los conocen. Para que los conozcan mejor los que todavía no están familiarizados con su obra, les doy un tip para que los ubiquen rápido: no han compartido el escenario con Alejandro Sanz ni con Maná en el concierto Live for Venezuela en Cúcuta, no.

Esto ya de por sí es relevante. Han pasado varias veces por el continente. En 2011 visitaron Venezuela, dieron unas cuantas entrevistas –este martes las escuche– muy valientes, a decir verdad.

Digo, si eres músico, vives en España, quieres hacer carrera aquí, que por un lado tienes a El Mundo, por el otro a El País que se va a la derecha, ve que no pinta nada ahí y se mueve un poco menos a la derecha. El hecho de haberse identificado con la Revolución Bolivariana en un momento dado supongo –ya me corregirán si me equivoco– que de cierta forma pudo haber influido en su carrera.

Este martes preparando esto mandé una pregunta en mi canal de Telegram (que tengo muchos seguidores de Latinoamérica allí) de si los conocían. Y recibí varias respuestas, voy a empezar con esta de Fer: "Esta banda dice más verdades de Latinoamérica que cualquier banda latinoamericana."

¿Cuáles son esas verdades? Mejor que reciten ellos algunas estrofas de la canción La estanquera de Saigón:

"Y no, no soy el cubano gusano

Yo soy el cubano armado

Que apunta y dispara al yankie en Bahía de Cochinos"

Escuché a Nega decir en una entrevista que aprovechaban sus letras para contrarrestar toda la inmundicia informativa que existe contra Cuba, porque en nuestros medios equilibrados es imposible que aparezca un voz discordante sobre la isla y que haya algo de pluralidad.