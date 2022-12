'Los Chikos del Maíz', vacuna contra el cinismo

Es difícil resumir en unos minutos la trayectoria de un grupo que lleva petándolo desde que sacaron su primera maqueta, Miedo y Asco en Valencia, allá por 2005. Después llegó A D10s le pido, su segunda maqueta, Pasión de Talibanes, su primer álbum, el disco/libro de La Estanquera de Saigón, en el que escribieron desde Alberto Garzón, pasando por Tania Sánchez, Jorge Moruno, Iñigo Errejón, Shangay Lili, Javier Couso o el propio Pablo.

Los Chikos del Maíz me invitaron a escribir algo para La Estanquera de Saigón, y tengo que confesar que sudé tinta. Era una de las primeras veces que iba a firmar algo que yo había escrito, (hasta entonces escribía fundamentalmente guiones en la Tuerka y Fort Apache) y además era muy fan del grupo.

Recuerdo que le pregunté a Ricardo sobre qué escribía y si le pasaba antes un borrador a ver si les convencía. Me dijeron que escribiera sobre lo que quisiera, que no había ningún tribunal censor, así que escribí sobre lo que más me gusta, las novelas negras de Chandler, Hammett y Chester Himes y las oportunidades emancipatorias que se abrían en ese convulso 2014.

A La Estanquera de Saigón le siguió el álbum Trap Mirror, que incluía el famoso beef con C. Tangana, Los pollos hermanos, toda una crítica al postureo de pibas, oros y guetto, en el mundo del rap. A continuación salió Comanchería, el disco que toma su nombre del peliculón de David Mackenzie, un western en el que dos hermanos se toman la justicia por su cuenta para vengarse de los estragos que ha provocado en su vida el sistema capitalista. Y en 2021, lanzaron David Simon, un homenaje al creador de series de culto como The Wire o Tremé.

David Simon, a pesar de ver la luz en plena crisis de la COVID, no contiene apenas referencias explícitas a la pandemia, pero sí que recoge un estado de ánimo en sus letras y melodías de un cierto desencanto. Frente a los artistas que hicieron un ejercicio de exhibicionismo emocional durante la pandemia (algunos deben seguir pensando donde esconderse) Los Chikos del Maíz sacaron un trabajo mucho más contenido que no caía en la sublimación de las emociones, pero tampoco en el cinismo. De hecho, su siguiente trabajo, (y el que están promocionando estos días en la capital de la libertad), se titula Yes Future: ya desde el título dejan claro que no hay espacio para el cinismo.

Yes Future es el cuarto álbum de estudio de Los Chikos del Maíz, y se presenta como un libro–disco que cuenta con las colaboraciones de César Rendueles, Nuria Alabao, Miquel Ramos, Yago Álvarez y Arantxa Tirado, entre otros.

Para terminar, quería mencionar el concierto–aniversario que disteis el año pasado en el Wizink Center, en el que os rodeasteis de algunos músicos que os han acompañado a lo largo de vuestra trayectoria: Charly F, Kase O, Laura, Monty, Pablo Sánchez, Habeas Corpus o Zatu.

Preparando este programa me he dado cuenta de que, a pesar de ser una de las principales referencias del rap en español, de llenar salas, de girar por América Latina, o de haber entrado en las listas de discos más vendidos, es difícil escuchar a Los Chikos del Maíz en la radio ("no somos indies con flequillo, pero también tenemos derecho a sonar en radio 3", decían en una de sus letras) o encontrar piezas periodísticas del grupo en medios generalistas. Ni siquiera después de haber vendido más de 15.000 entradas para el concierto del Wizink del pasado mes de enero, (salvando un artículo de Manuel Romero en Público), se escribieron crónicas del aniversario. Una curiosidad, la noche de antes tocó en el Wizink Sergio Dalma, que no metió ni la mitad de gente que Los Chikos del Maíz en el recinto, pero eso sí, tuvo su crónica en El País.

Desde sus inicios, se han caracterizado por unas letras esencialmente políticas y por un compromiso intelectual con los de abajo. Durante estas casi dos décadas de trayectoria, Los Chikos del Maíz no han dejado títere con cabeza: han disparado letras contra Esperanza Aguirre, la policía, Ayuso, Almeida, la AVT, Rafa Nadal, la monarquía, Albert Rivera, Edu Galán, Soto Ivars o La Sexta.

Además, desde sus inicios se han posicionado políticamente y han estado siempre dispuestos a dar visibilidad a diferentes causas sociales. Han tocado en Centros Sociales Autogestionados, han denunciado el uso de la Ley Mordaza en condenas como la de Valtonyc, Hassel o los titiriteros, han tocado en Palestina para denunciar la ocupación israelí, han participado en conciertos para recaudar fondos para la PAH, y más recientemente han participado en actos por la absolución de los seis de Zaragoza, que se enfrentan a siete años de cárcel por manifestarse ante Vox, desde aquí todo nuestro apoyo también.