Chile y la lección política de Bulldogpunk

Cuando Millán Astray escuchaba la palabra cultura, echaba mano a su pistola.

Cuando en la izquierda escuchamos "paro patronal en el transporte" echamos mano a nuestras referencias y a los fantasmas de nuestras derrotas históricas. Paro patronal suena al Chile de Allende, cuando en octubre del 72 el «paro de los patrones» o «paro de los camioneros» contra del gobierno de la Unidad Popular, financiado por los gremios empresariales y por la CIA, trató de desestabilizar al gobierno y obligó a Allende a declarar el Estado de emergencia y finalmente a cambiar su gabinete ministerial. Cabe preguntarse, ¿es algo parecido lo que está ocurriendo ahora? Algunos periodistas de izquierdas dicen que sí …

Pero dejadme que recuerde lo que decía esta semana un camionero rojo y punki, Basilio Aragón Posada, Bulldog punk, en la entrevista que le hizo nuestro compañero Julián Macías en Pandemia Digital. Decía Basilio: "En este conflicto la extrema derecha es la que ha puesto la cerilla, porque el terreno estaba sin limpiar. La izquierda sigue sin entender. Ese es el problema de la izquierda, que a veces no sabe analizar las cosas. Cuando ya estaba la gente en los piquetes, decían "es que son de extrema derecha". Cuidado, la extrema derecha lo inició, puso la cerilla, pero yo te puedo asegurar que la gente que hay en los piquetes es de todas las ideologías políticas. Son gente trabajadora, gente como yo. Este sector no se arregla con dinero, se arregla con una reconversión de arriba a abajo para que los que verdad hacen el trabajo, el autónomo, el asalariado y la pequeña empresa se beneficie". Esto decía Basilio.

Yo tengo un doctorado, dos maestrías, llevo muchos años estudiando de política, he militado desde los 14, he sido secretario general de un partido de izquierdas, he sido vicepresidente del gobierno y no he tenido, ni de lejos, la clarividencia y el olfato de Basilio, que ha dado una gran lección política. De política se aprende estudiándola y practicándola pero también estando sobre el terreno. Y la izquierda no debe olvidar nunca que la pelea ideológica hay que darla en todos los terrenos.

La pelea ideológica está en los medios, en el parlamento, dentro del propio gobierno y también, por supuesto, en los conflictos sociales. Despachar la interpretación de los conflictos diciendo simplemente que son de ultraderecha, solo ayuda a que, finalmente, los dirija efectivamente la ultra derecha.

Y ojo, si el PSOE ha corrido a llamar ultras a los pequeños transportistas, al tiempo que acercan posiciones con la gran patronal y con las eléctricas, hace falta que la izquierda tenga un poquito de instinto para saber donde hay que estar.