Ciudadanos expulsa a Edmund Bal y a Francisco Igea

Francisco Igea, el único procurador (diputado) que tiene Ciudadanos en Castilla y León –y uno de los pocos que le quedan a la formación naranja en el resto de las comunidades autonómicas– ha sido expulsado del partido. La formación naranja también ha expulsado a Edmundo Bal. Así lo ha comunicado el propio Igea este jueves tras resolverse en ese sentido el expediente disciplinario que le abrieron hace unos meses. Aunque ahora cuenta con cinco días para recurrir, Igea ha decidido no hacerlo.

Pese a la expulsión, Igea continuará como procurador en las Cortes de Castilla y León. Se quedará en el Grupo Mixto de la Cámara, ya que en aplicación del Reglamento de las Cortes ningún procurador puede ser expulsado de ese grupo.

Bal no ostenta ningún cargo público ahora, una vez que dejó de ser diputado y portavoz parlamentario de Ciudadanos en el Congreso al finalizar la legislatura.

El Comité de Régimen Disciplinario del partido abrió expedientes disciplinarios contra Bal, Igea, Soto y Gómez Ýestos dos últimos miembros del Consejo General, el máximo órgano político del partido entre asambleas generales– a finales del pasado mes de junio tras criticar abiertamente la decisión de Ciudadanos de no concurrir a las elecciones generales.

Bal e Igea insistieron en rechazar públicamente aquella decisión y fueron expedientados por la dirección al considerar como graves sus acusaciones de que el equipo del eurodiputado Adrián Vázquez sólo buscaba reservar los fondos del partido para las elecciones europeas de junio de 2024. Bal repitió en sucesivas ocasiones que la intención de la dirección de su partido es "guardarse el dinero que queda en la caja" para la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.

Igea también se mostró muy crítico con la decisión de Ciudadanos de no concurrir a las pasadas elecciones generales. "No puedo sino lamentar la deriva final del partido en el que siempre tuve la posibilidad de defender las posturas cuando no coincidía con la ejecutiva nacional", ha explicado Igea en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León.

Igea ha calificado de "incompresible" la decisión del que todavía es partido y ha asegurado que esperará a la resolución definitiva, una vez que pase el plazo para recurrir, "con tranquilidad". Igea, en cualquier caso ha rechazado admitir que haya "insultado o vejado a nadie" en sus intervenciones.

Ciudadanos abrió expediente disciplinario a Igea y al exdiputado de la formación en el Congreso Edmundo Bal por las críticas a la Ejecutiva tras decidir que no concurrirían a las elecciones generales del pasado julio.

Respecto a su futuro, ha asegurado que mantendrá su actividad como procurador en el parlamento de la Comunidad porque no va a "engañar a los electores, a los que se les ofreció un candidato y un programa".

"Le dimos al PP el Gobierno en su día, en contra de mi opinión, y ahora no les daremos también la oposición", ha reflexionado Igea ante los periodistas.

Igea ha argüido que no quiere que corra la lista a las Cortes por Valladolid porque el siguiente, el exparlamentario de Cs en las Cortes, Miguel Ángel González, ya trabaja en la Consejería de Presidencia con el Partido Popular, por lo que seguirá "representando a los ciudadanos de Valladolid".

El pasado sábado, 23 de septiembre, Igea y el exportavoz en el Congreso de Cs, Edmundo Bal, apadrinaron Nexo como "plataforma" reformista, no como un partido político, para aquellos a para "que no tienen un referente, quienes no tienen claro a quién van a votar ante una cita electoral".