Clarín contra Cristina Fernández de Kirchner (y contra la selección argentina)

Lo hemos dicho muchas veces: el proceso para proscribir a Cristina Fernández de la política argentina, al igual que sucede con otros líderes populares, tiene una dimensión clave que es mediática. Cuando uno dispara día tras día, semana tras semana, mes tras mes, contra una determinada figura, usando para ello los grandes medios de comunicación y contando con operadores judiciales, va erosionando y destruyendo la imagen pública de ese personaje.

Vamos a ver cuál es ahora mismo el discurso mediático dominante en Argentina sobre Cristina –o contra Cristina– (que es básicamente el de todas las teles y diarios del país, salvo Página 12, C5N y algunos medios alternativos como Futurock, Crisis o La Pizarra).

En primer lugar, CELAG ha hecho un informe llamado "Cristina Fernández de Kirchner en los medios", publicado la semana pasada. Primera variable que se mide: Índice de Presencia Mediática.

Una conclusión: los dos principales diarios del país, Clarín y La Nación, mencionaron a Cristina en noviembre en seis de cada diez y en siete de cada diez portadas, respectivamente. Algunos días incluso aparecieron cuatro o cinco menciones a Cristina en la misma portada.

Y segunda variable que se mide: Grado de Negatividad de los titulares. La conclusión que no sorprendió a nadie: en Clarín, el 64% de los titulares sobre la vicepresidenta son negativos; y prácticamente igual, el 62%, en la Nación. Fijaos: un ejemplo que aúna un poco ambas cosas: la hiperpresencia en las portadas y la negatividad de los enfoques.

Portada de Clarín del 24 de agosto de este año. Foto principal: Cristina con cara desagradable y gesto dictatorial. Debajo de la foto: "tema del día: una defensa política y no judicial". Titular principal: "Cristina intentó vincular a los fiscales y los bolsos de López con el macrismo". Como diciendo: "intentó escurrir el bulto y culpar de sus problemas a la oposición". Les faltó añadir: "¡falsa, mentirosa, que le corten la cabeza!"

Otro titular de la misma portada: "Jueces custodiados: La Corte Suprema ordenó reforzar la protección al tribunal que juzga a la vicepresidenta" (un titular, creo yo, que busca activar en las mentes de los lectores los imaginarios sobre la muerte del fiscal Nisman). Y otro titular de la misma portada: "Todos somos ladrones, el eje de Cristina para fundamentar su defensa".

Casi todas las televisiones –salvo C5N– están exultantes con el fallo judicial que todavía no es firme, pero que condena a Cristina a prisión y la inhabilita a perpetuidad. Un ejemplo rápido: Diego Sehinkman entrevista en el programa 'Solo una vuelta más', del canal TN, a la diputada derechista Mariana Zuvic –ninguna mala intención en la elección de la invitada– para que valore la condena a la vicepresidenta.

"Para nosotros Cristina es la jefa de la asociación ilícita", el periodista le replica que no ha sido condenada, y Zuvic dice "ya, ya, pero esto todavía no ha acabado, esto no terminó acá". Está muy contenta la derecha y no van a parar, van a seguir hasta que hayan logrado desactivar por completo su figura política.

Otro ejemplo. Alegato de Alfredo Leuco, conocido personaje mediático derechista, en su programa en La Nación+ (el diario La Nación también tiene una tele; ya sabéis, la pluralidad y la libre competencia que caracteriza al poder mediático en todo el mundo).

Tiene gracia lo de "los diarios del mundo lo dicen con toda claridad" como argumento de autoridad.

La circularidad de las campañas del poder mediático. Todos los medios te decimos esto sobre Cristina, ¿y por qué es verdad? ¡Pues porque lo decimos todos los medios! Punto, set y partido. Chúpate esa, Wittgenstein.

Hay otro ingrediente importante del relato mediático. Lo que hace Alfredo Leuco es vincular directamente la figura de Cristina y lo que representa a la etapa de la dictadura militar: "en el 83 dijimos nunca más a la dictadura militar y ahora tenemos que decir nunca más al kirchnerismo" (básicamente).

Uno de los elementos del relato democrático sobre lo que sucede es explicar –lo ha dicho en este programa Tognetti en alguna ocasión– que los que ahora intentan tumbar a Cristina en el fondo son el mismo bloque histórico que bombardeó la Plaza de Mayo en el 55 para dar el golpe a Perón, y que después fundó una dictadura genocida, y que vendió el país al FMI.

Y, ante eso, el ejercicio que hace ahí Leuco La Nación+ es intentar darle la vuelta como un calcetín a ese marco y tratar de hacer justo lo contrario: relacionar la etapa de la dictadura con lo que representa Cristina, no sus adversarios.

Ejemplos del "principio de trasposición" cada día aquí en La Base. En fin.