Coalición Canaria (CC) no facilitará la investidura de Pedro Sánchez si el líder socialista llega a algún tipo de acuerdo con Unidas Podemos. Así lo ha avanzado la diputada de la formación Ana Oramas, después de haber pasado por Zarzuela en la ronda de contactos con Felipe VI. Desde el partido rechazan todo pacto posible con los de Pablo Iglesias. Es decir, no solo condicionan su apoyo a que la formación morada no entre en el Gobierno, sino que tampoco facilitarían la investidura si el PSOE alcanza un acuerdo programático con Podemos.

Desde CC aseguran estar dispuestos a negociar con los socialistas un gobierno del PSOE en solitario y en minoría, como el Ejecutivo que salió de la moción de censura. En este sentido, fuentes del partido apuntan a una legislatura en la que prevalecerían los pactos puntuales con un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados frente a un gobierno de coalición más sólido.

Oramas ha recordado en este sentido, que sin llegar a ningún acuerdo concreto ni mantener ninguna reunión con los socialistas, las dos diputadas de Coalición Canaria en la Cámara Baja votaron a favor de Meritxell Batet para la Presidencia del Congreso y de Ana Pastor (PP) para la vicepresidencia. También recuerdan fuentes de la formación que se abstuvieron "a cambio de nada" en la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa o que fueron uno de los partidos que votaron a favor del decreto de alquileres del Gobierno, a pesar de sus reticencias con el PSOE en otras cuestiones.

Oramas ha precisado que ni siquiera contemplan una abstención que pueda favorecer a Sánchez si este finalmente decide llegar a acuerdos con Unidas Podemos. También ha descartado la diputada que pueda haber un intercambio de apoyos entre la investidura del presidente del Gobierno y la investidura de un ejecutivo autonómico en Canarias, donde podría haber un hipotético acuerdo entre el PSOE y CC.

Preguntada sobre el riesgo de que se repitan unas nuevas elecciones, en caso de que fracase la investidura, Oramas ha descartado que su formación pudiera tener alguna responsabilidad. "Podemos ha dicho que hay que exterminar a Coalición Canaria. No va a cambiar la opinión de CC aunque haya otras elecciones. Nosotras somos dos, los que tienen el balón en su tejado son Podemos, PP y Ciudadanos".