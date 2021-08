El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes que España va a buscar vías para seguir evacuando de Afganistán al mayor número de personas posibles, y aseguró que la intención es "no dejar solo al pueblo afgano".

Sánchez no quiso adelantar cómo serán dichas vías y apuntó que trabajarán de formar discreta para intentar seguir evacuando al mayor número de refugiados afganos que colaboraron con las Fuerzas Armadas españolas. "El Gobierno no se va a desentender de aquellos afganos que se han quedado en su país y no han podido ser evacuados durante estas intensas jornadas", añadió.

En una comparecencia de prensa en La Moncloa, Sánchez indicó que España da por concluida la misión actual de evacuación, "y aunque hemos cumplido la primera misión, no es la última", dijo.

El presidente del Ejecutivo puso en valor la labor hecha por España y aseguró que "el trabajo de España ha representado el alma solidaria del continente europeo", afirmó, recordando las palabras que pronunció la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, en su visita a España.

Sánchez informó que España ha evacuado a un total de 2.206 personas en un total de 17 vuelos, de las que 1.671 han sido españolas, 333 de ciudadanos de la UE; 131 de Estados Unidos, 50 vinculada a la OTAN y 21 de Portugal. Además, apuntó que el 47% de las personas evacuadas han sido mujeres y un 40% menores. Indicó que las cifras son aproximadas y que faltan por concretarse, pero que se ha superado con creces las previsiones iniciales que apuntaban a una evacuación de unas 800 personas.

El 47% de las personas evacuadas son mujeres y un 40% son menores de edad

Sánchez expresó "su orgullo de país" y el agradecimiento a las Fuerzas Armadas y a todas las personas que ha colaborado en esta misión, aunque no ocultó que ha sentido "miedo y angustia" por la seguridad del contingente español que estaba allí trabajando.

Sánchez restó importancia al hecho de no haber llamado al líder de la oposición Pablo Casado durante toda esta crisis, pero aseguró que el Gobierno ha estado informando al Partido Popular de todos los acontecimientos por otros canales.