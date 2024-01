La "conjura de Fitur" provoca que el PSOE eleve el tono contra Page

La "minicumbre" entre Emiliano García-Page y los presidentes de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; País Valencià, Carlos Mazón, y Murcia, Fernando López Miras, del PP, sumada a sus declaraciones sobre el PSOE y la ley de amnistía ha provocado que desde Ferraz eleven el tono contra el presidente castellanomanchego.

El presidente de Castilla-La Mancha ha alineado su discurso con el PP para volver a criticar la ley de amnistía y cargar con dureza contra su partido. A su juicio, el PSOE se encuentra en "el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional". Unas palabras que suavizó poco después.

El primero en reprochar esa actitud ha sido el ministro de Transportes y también miembro de la Ejecutiva socialista desde este mes, Óscar Puente, quien ha asegurado que quien está "en el extrarradio del PSOE" es el presidente castellanomanchego.

El número tres del PSOE, su secretario de Organización, Santos Cerdán, por su parte, ha optado por las redes sociales como vía para contestar a su compañero de partido. "Todo terrorismo es malo. El problema planteado por otros es qué es terrorismo. Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo", le ha contestado después de que Page afirmara también que no se siente cómodo con la definición de terrorismo que se ha introducido en la ley.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha acusado a Page de "entenderse amigablemente" con quien comete "tropelías" como bloquear la renovación del Poder Judicial, "deslegitima" al Tribunal Constitucional, "desprecia" al Congreso o espía y elabora "informes falsos para destruir a los adversarios", en alusión al PP, mientras denosta "permanentemente" la tarea de sus compañeros.

El ministro del Interior, el socialista Fernando Grande-Marlaska, afirmó este jueves en respuesta a Page que su partido "nunca ha estado en el extrarradio de la Constitución", sino que ha sido la formación política que ha estado con el texto constitucional "desde el minuto uno".

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha lamentado este jueves las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha y ha advertido que la "inmensa mayoría del partido" no comparte sus opiniones. "No comparto las manifestaciones de Emiliano, y no las comparte la inmensa mayoría de partido", ha sentenciado. Con todo, el aspirante socialista cree que en el seno del PSOE hay un "contexto de respeto" hacia todas las opiniones porque "todo es discutible".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha considerado este jueves que Page busca notoriedad al discrepar con el Gobierno y situar al PSOE en "el extrarradio de la Constitución" y le ha advertido de que "ese no es el camino".

"Ese no es el camino. El camino es ser capaces, entre todos, de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha", ha subrayado la también vicesecretaria general del PSOE, que ha insistido en que las afirmaciones de García-Page "no se corresponden con la realidad de lo que el Ejecutivo está desarrollando" en torno a la ley de amnistía.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elogiado este jueves a los presidentes autonómicos que no se callan "ante las injusticias y los atropellos que se suceden en el país".

Feijóo no ha aludido explícitamente a las críticas que el presidente de Castilla-La Mancha ha recibido por parte de su partido ante sus declaraciones por la ley de amnistía. Aunque sí ha aseverado que en su formación piensan en el interés general, mientras "en el PSOE hay dos ciudadanos por encima de cualquier líder del PSOE: Puigdemont y Otegi".



Miras dice que la conversación era "en un ámbito privado"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que "no se puede coger la literalidad de las palabras" que intercambiaron este miércoles en Fitur con Page y sus homólogos autonómicos, puesto que era una conversación "en un ámbito muy privado" y en un clima de "confianza" mutua.

Según ha indicado López Miras en una entrevista en Antena 3, los cuatro dirigentes eran conscientes de que había cámaras de televisión en el evento, pero no de que fuera a trascender la conversación que mantuvieron, que, ha insistido, era de carácter "privado" entre personas que se conocen desde hace muchos años y tienen mucha confianza, a pesar de estar "a gran distancia ideológica" de Page.

"No creo que le hayamos hecho ningún favor con esa conversación" al presidente de Castilla-La Mancha, ha dicho, pero ha insistido en que los cuatro estaban hablando "de forma coloquial" en el marco de "una relación privada", por lo que no ha querido hacer más valoraciones.

López Miras ha asegurado que en fechas próximas celebrarán una "cumbre" en la que participarán los tres dirigentes del PP, y ha reconocido que no sabe si será posible que se sume también Page para abordar el asunto de la financiación autonómica.