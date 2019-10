El Constitucional rechaza paralizar la exhumación de Franco

El Tribunal Constitucional ha rechazado paralizar la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. En un auto, el máximo órgano de garantías constitucionales ha inadmitido por unanimidad el recurso de la familia del dictador por supuesta vulneración de derechos fundamentales.

En consecuencia también, el Constitucional considera "innecesario" pronunciarse sobre la medida cautelarísima de suspensión solicitada por la familia Franco de suspender la exhumación, prevista para antes del día 25 de octubre.

Hace una semana, el jueves pasado, la familia de Francisco Franco recurrió al TC después de que el Tribunal Supremo levantara el último obstáculo legal para trasladar sus restos al cementerio de Mingorubio-El Pardo.

El auto ha tenido como ponente al magistrado Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado. La resolución ha sido adoptada por unanimidad. Sostiene que no se ha vulnerado el principio de igualdad que esgrimía la familia: “No nos parece ni injustificada, ni arbitraria, ni en suma contraria al principio general de igualdad, la decisión de exhumación adoptada por los acuerdos del Consejo de Ministros en cumplimiento de la previsión de establecida en la Ley 52/2007”, la ley de Memoria Histórica.



El Constitucional rechaza además que exista vulneración al derecho a la intimidad personal y familiar en conexión el derecho a la libertad religiosa. La limitación de este derecho se ampara en “un fin constitucionalmente legítimo" expresado la Ley de Memoria Histórica, cuyo artículo 1 expone que su objeto es "eliminar la división entre ciudadanos, fomentando la cohesión y solidaridad y los valores y principios democráticos".

En este sentido, el TC destaca que el Gobierno arbitró una serie de medidas proporcionadas y necesarias, previstas en la propia Ley de Memoria Histórica (disposición adicional sexta bis), donde se prevé que la exhumación sea adoptada por Consejo de Ministros.

La medida adoptada por el Consejo de Ministros "tampoco se proyecta" sobre las convicciones religiosas de la familia Franci, "sino que responde a motivaciones como son los principios democráticos y el fomento de los valores".

Además, el TC rechaza que se haya vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva que argumentaban los Franco respecho a la inhumación del dictador en el cementerio de El Pardo, junto a los restos de su esposa, Carmen Polo, y otros jerarcas del Francisco. La razón: el Supremo ofrece en su sentencia una respuesta que “resulta razonable y motivada, y de la que se deduce que los recurrentes son los que dejaron transcurrir el plazo de 15 días sin designar el correspondiente lugar de inhumación alternativo”.

Por último, en cuanto a la petición de elevar al Pleno del TC el planteamiento de la

cuestión de inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, el Auto explica

que no se da el presupuesto para plantear tal cuestión en los términos del art. 55. LOTC al no

admitirse el recurso de amparo por “manifiesta inexistencia de vulneración de los derechos

fundamentales alegados”.

La Sección Primera de la Sala Primera recuerda que “el control de la concurrencia

del presupuesto habilitante de un decreto-ley –la extraordinaria y urgente necesidad- no es

susceptible de recurso de amparo”.