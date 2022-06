"Conversación con Noam Chomsky" de Habeas Corpus

En Argelia se empezó por demostrar que en ningún caso un cuarto de hora puede superar los quince minutos. Se entiende entonces la celeridad de la justicia norteamericana por condenar a muerte en la U.C.A. a los 6 jesuitas. No debía ser entonces tanta la confianza en Dios, y mucho menos en El Salvador. Conscientes de que una victoria tardía, hipoteca más tarde o más temprano el futuro político. Lo ideal exige que la sentencia se dicte en casa pero se ejecute en la trastienda.



What do you do? What do you say, Noam Chomsky?

Para evitar la amenaza que supone todo buen ejemplo, los marines se apresuraron a invadir Indochina, después de que la CIA descubriese la intención de Ho Chi Minh de desembarcar en una playa de California a los remos de su canoa. Idénticas razones se le adivinaban a los sandinistas en la frontera de Texas. Por eso, y porque en esta ocasión Granada era una plaza más en la reconquista, el Departamento de Estado se apresuró en poner en práctica la teoría de la manzana podrida.

Que el Poder jamás se ha movido en dirección a la esperanza, lo demuestra el hecho de que durante años, parte de los beneficios provenientes del tráfico de drogas en Estados Unidos, estuviesen destinados a la financiación de la contra en Nicaragua. Nadie duda entonces de la capacidad de la administración a la hora de exportar narcodemocracia a toda Centroamérica.

Parecía entonces conveniente que la United Fruit Company, ocupase el sillón presidencial en Costa Rica, como parte de lo que, desde la 'Escuela de las Américas', se había convenido en llamar doctrinas de seguridad nacional. Algo que el Pentágono iba a saber trasladar a cada una de sus cinco aristas: Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina.

Doctrina Reagan, doctrina Monroe, doctrina Truman, doctrina Nixon, doctrina Carter, doctrina Johnson, doctrina Bush, doctrina Clinton, doctrina Kennedy,

doctrina Washington, doctrina dólar, efecto dominó.

Estos versos libres son de un tema legendario en un disco legendario de los Habeas Corpus. El disco, de 1998, se llamaba N.N. El tema, "Conversación con Noam Chomsky".