Corinna Larsen asegura que Juan Carlos I volvía de sus viajes con "bolsas llenas de efectivo"

Juan Carlos I regresaba de sus viajes con "bolsas llenas de efectivo" que le entregaban "amigos". Esa es la principal revelación que hace Corinna Larsen, antigua amante del rey emérito, en el segundo capítulo del podcast Corinna y el Rey estrenado este lunes con la publicación en abierto de los dos primeros capítulos en distintas plataformas.

"Lo veía regresar de los viajes y estaba feliz como un niño de cinco años, traía bolsas llenas de efectivo", cuenta Corinna Larsen en el podcast. Asegura que ella le preguntaba a Juan Carlos I por aquellas bolsas y el emérito respondía "esto es de mi amigo tal". "Parecía una situación muy habitual", subraya Corinna.

"Si le hacía alguna pregunta me contestaba, 'ay eres tan dramática, no entiendes cómo funciona España'", añade en su testimonio. Corinna asegura que ella no entendía aquello y de hecho lo enmarca en lo que consideraba la "corte de los milagros" que rodeaba a Juan Carlos I.

En este sentido, pone como ejemplo que si Juan Carlos I decía a alguien que le interesaba un vino a los pocos días llegaban 20 cajas del mismo. "Su deseo era una orden para los demás y la gente se dejaba la piel solo para complacerlo", explica la antigua amante del rey.

El podcast Corinna y el Rey se ha estrenado oficialmente este lunes, justo un día antes de que la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales celebre este martes la vista en la que el rey emérito intentará revocar la decisión inicial del juez Matthew Nicklin de no reconocerle inmunidad alguna frente a la demanda presentada por Corinna Larsen por acoso. Un reconocimiento de la inmunidad permitiría a Juan Carlos I frenar las acciones civiles emprendidas contra él por su antigua amante ante la Justicia británica.