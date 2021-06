La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, considera que si el presidente del PP, Pablo Casado, no quiere hablar de la imputación de la ex secretaria general María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen sobre el supuesto espionaje al extesorero del partido Luis Bárcenas es "porque tiene mucho que callar".

En declaraciones a los periodistas en Huelva, cuestionada por este asunto, María Jesús Montero ha recordado la situación de corrupción del PP hace tres años que "fue la que llevó a que el PSOE presentara una moción de censura, provocada justamente por esa situación realmente inexplicable que tenía el PP en relación con los casos de corrupción que apuntaban directamente a esta formación política".

En estos días, ha añadido, "se van conociendo las imputaciones de personas tan importantes en el PP como María Dolores de Cospedal" y "lo que parece absolutamente sorprendente" es que "no hable" el actual PP, "que era contemporáneo de aquel", con Pablo Casado como secretario de Comunicación.

Montero considera que es "obligado requerirle explicaciones y que traslade cuál es su opinión como presidente del PP" y que "nos permita conocer con detalle también cuál es la línea y la hoja de ruta que ha hecho el principal partido de la oposición para regenerar su formación y, por tanto, asegurar que situaciones de este tipo en el futuro no se vuelvan a producir".

La portavoz del Gobierno ha indicado que le llama la atención que el Partido Popular "no quiera hablar de esto" y "no solamente que no quiera hablar, sino que Pablo Casado haya hecho alarde de no hacerlo en un tema como la corrupción como si los políticos pudiéramos elegir qué temas nos gustan más o menos".

Feijóo: "Estoy convencido de que es una persona limpia"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su apoyo inequívoco a Cospedal al asegurar que está "convencido de que es una persona limpia". El líder del PP gallego afirmó, convencido de que "esas cosas se van a aclarar", que "confío plenamente en su honorabilidad y me parece que será una cuestión que no tendrá trascendencia posterior".

Por lo tanto, "no debe haber preocupación al respecto", ha añadido Núñez Feijóo, quien ha argumentado que "cualquier llamada de un juez hay que atenderla con la tranquilidad y colaboración con la que siempre se ha de acudir ante un órgano judicial".

Almeida afirma que el PP no acepta "ni una lección del PSOE"

También desde el PP, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avisado de que no aceptará "ni una lección del PSOE" ni de Pedro Sánchez. El también portavoz nacional del partido ha defendido la "presunción de inocencia" de Cospedal y ha advertido de que "no conviene hacer juicios anticipados", al tiempo que ha exigido al PSOE "que sea coherente" y deje de intentar "desviar la atención del escándalo de los indultos".

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha pedido respetar "la presunción de inocencia" de la ex secretaria general del PP y ha recordado que "la mayoría de las imputaciones después se quedan en nada". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que su formación "ya ha pagado mucho las preimputaciones e imputaciones" en "muchos de estos casos".



"Todos" los españoles, agregó Isabel Díaz Ayuso, estamos "pagando mucho por aquello", puesto que dichas acusaciones contra el PP dieron paso "al peor Gobierno de la historia".