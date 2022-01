El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha publicado el Protocolo de actuación ante la aparición de casos de covid-19 en centros educativos de la región. El texto señala que los alumnos de Educación Infantil y Primaria que hayan sido contacto estrecho con un positivo no tendrán que guardar cuarentena, incluso, si no han recibido ninguna dosis de la vacuna. La Consejería de Educación ya ha enviado el documento a los centros escolares de la comunidad.

En el caso de los estudiantes de más de 12 años, el profesorado y el resto de personal de los centros que hayan tenido contacto reducido y que no estén vacunados o tengan la vacunación incompleta deberán guardar una cuarentena de 7 días. El aislamiento comenzara desde el día posterior al último encuentro con el caso confirmado.

El documento establece que se consiera contacto estrecho en dos casos: cuando se forme parte del grupo de conivencia estable o cuando se haya estado a menos de dos metros de distancia y durante más de 15 minutos sin llevar la mascarilla puesta y en un sitio cerrado.

La Comunidad de Madrid se aleja, respecto a esta franja de edad, de lo acordado ayer entre el Ministerio y las comunidades autónomas en la reunión conjunta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la Conferencia Sectorial de Educación, donde se decidió que la vuelta al colegio el próximo lunes se hará bajo los mismos protocolos vigentes antes de Navidad.

"Ayuso abandona a su suerte a los alumnos"

La decisión de no aislar en estos casos ha sido criticada por Comisiones Obreras (CCOO) que acusa al Gobierno regional de "desmarcarse del consenso mínimo que alcanzó ayer la Conferencia Sectorial de Educación sin que las decisiones que ha tomado tengan respaldo del comité científico".

"Esta nueva circular nos hace preguntar si estamos siendo protagonistas de un experimento social o simplemente somos víctimas de un gobierno que no sabe lo que está haciendo", ha dicho la secretaria de Enseñanza de Comisiones Obreras, Isabel Galvín.

Con ello, "el gobierno de Díaz Ayuso abandona a su suerte a sus alumnos y a su profesorado", según Galvín para quien la Consejería de Educación "simplemente no ha preparado nada" para la vuelta a las aulas el lunes. "No han decidido rebajar las ratio de alumnos por aula, no hacen cribados previos, no refuerzan el plan de vacunación infantil que tiene unas cifras muy mejorables, con Madrid en los puestos de cola respecto a otras comunidades".

El protocolo en caso de contagio o síntomas

Ante una persona que desarrolle síntomas de covid-19 en los centros educativos se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado y se contactará con el coordinador Covid. El acompañante del caso sospechoso tendrá que llevar una mascarilla FFP2 y si el que tiene síntomas no lleva mascarilla por ser menor de 6 años o por tener problemas respiratorios, el que acompañante tendrá que ponerse además pantalla facial y una bata desechable.

En el caso de los alumnos se contactará con sus familias para que acudan a recogerles y llamen a su centro de atención primaria. Los trabajadores del centro con síntomas, tendrán que dirigirse a su casa y contactar por teléfono con el centro sanitario que le corresponda.

Actuación en caso de brote

Cuando haya un grupo con tres o más casos con infección activa en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico, podrá tratarse de un brote. En este caso el coordinador covid-19 del centro deberá proporcionar a la Dirección General de Salud Pública la lista de casos para que valore la situación y qué medidas se deben tomar.

Los escenarios de la aparición de este tipo de sucesos en los centros educativos pueden ser muy variables y hay que considerar aspectos relativos al grupo o clase donde se detectan y también otros factores externos del entorno escolar.