¿Creen que lo han visto todo sobre bulos en los medios? Esperen a ver El Cierre Digital

"Irene Montero habría comprado un ático en Madrid tras la venta de su chalet en Galapagar avanzada por El Cierre Digital. LOS VECINOS AFIRMAN QUE VIERON CÓMO LA MINISTRA REVISABA LAS REFORMAS DE ESTA CASA DE CASI UN MILLÓN DE EUROS UBICADA EN EL BARRIO DE PROSPERIDAD".

Este es solo el último bulo con todas las letras lanzado hace unos días por el panfleto El Cierre Digital de Juan Luis Galiacho. Un bulo que fue replicado ipso facto por otros tabloides, incluida una web a la que oficialmente podemos dejar de considerar un periódico: El Economista, que edita el empresario Gregorio Peña.

Lo hizo con un titular todavía más categórico que el de El Cierre Digital, que al menos usaba el viejo truco del condicional en el titular, Irene Montero "habría" comprado..., para cubrirse las espaldas. Pero mirad el titular que publicó El Economista: "Irene se compra un ático de un millón de euros en Madrid. Tal y como recoge Informalia, en 2021, Pablo Iglesias y Montero se desprendieron de su famoso chalet de Galapagar, adquirido en 2018 por 600.000 euros. Entonces, lo vendieron por 660.000".

Veamos un poco cuál es el modus operandi de este sindicato de la mentira, fijándonos en cuál fue el recorrido que tuvieron algunos de los bulos sobre el presentador de este podcast lanzados por El Cierre Digital. Basándonos en algunos análisis que ha ido haciendo sobre esto Julián Macías, podemos afirmar que en los últimos tiempos, han lanzado al menos ocho. Uno: Iglesias y Montero están separados.

Segundo bulo: Iglesias trabaja como asesor de Pedro Castillo en Perú. Tercero: Ha vendido su casa. Cuarto: Tiene un piso de lujo en el centro de Madrid. Quinto: También tiene una casa de lujo en Valdelagua. Sexto: También compró varias parcelas de lujo en La Berzosa. Séptimo: Vive en Barcelona. Y octavo: este último del falso ático de un millón de euros.

El problema no es solo que todo esto lo publique este panfleto. El problema es el de siempre: que estas mentiras después son difundidas por muchos otros medios de comunicación, algunos de la misma calaña que El Cierre Digital, pero también otros considerados, digamos, más serios o más prestigiosos. Y por supuesto también por cuentas organizadas de la ultraderecha en redes sociales. Hasta tal punto que, por ejemplo, el bulo de que Iglesias estaba en Perú asesorando a Castillo (antes de que lo tumbaran), provocó una manifestación de unos cuantos ultraderechistas limeños frente al supuesto hotel en el que se alojaba Iglesias.

Pobre gente. Fin de semana en Lima arruinado por los bulos de El Cierre Digital que acaban llegando a la otra punta del planeta. El bulo de que Iglesias vive en Barcelona por ejemplo, fue difundido por Vozpopuli, Periodista Digital, El Español, Libertad Digital, PanAm Post y hasta por Microsoft, que ofrecía la noticia en su navegador.

La Razón, el periódico de Paco Marhuenda y Casals: "En el interior del bunker deluxe donde buscaría refugio Pablo Iglesias. Entramos a la exclusiva urbanización a la que podría mudarse el expolítico". Periodista Digital, de Alfonso Rojo: "El nuevo chalet de Pablo Iglesias vale cuatro veces más que el anterior. En la lujosa y privada Valdelagua". Otra: "Crisis en Galapagar: Pablo Iglesias construye otro lujoso y carísimo chalet en La Berzosa de Torrelodones".

Onda Cero, la radio de Atresmedia: "¿Irene Montero y Pablo Iglesias se separan? El motivo que aumenta los rumores de ruptura. Según El Cierre Digital, la pareja se separó en marzo". El Plural, el digital supuestamente progresista de Angélica Rubio, asidua del programa de Ferreras que fue directora general de Coordinación Informativa de la Secretaría de Estado de Comunicación con el Gobierno de Zapatero: "Pablo Iglesias e Irene Montero rompen su relación tras cinco años. Según El Cierre Digital, la pareja rompió en marzo y han puesto a la venta el chalet de Galapagar". Pues ya estamos todos: ahí tenéis también a la progresía mediática.

Esto no se ha hecho nunca antes con ninguna otra figura política. Al final se trata de destruir la imagen personal de alguien, que parezca que es un golfo, que es amoral, que abandonó a sus hijos, que vive a todo lujo, es eso, ¿no? El último escalón en la propagación de todos estos bulos es la televisión. El director de El Cierre Digital, Juan Luis Galiacho, es un rostro omnipresente en las televisiones en España, tanto en Atresmedia como en Mediaset. Ha estado en el programa de Iker Jiménez, por ejemplo, junto con otro mentiroso profesional, Alejandro Entrambasaguas, empleado de Eduardo Inda en Okdiario.

Ha sido colaborador habitual en ¡Viva la Vida!, aquel programa de cotilleos de Telecinco. Y ha estado también en Espejo Público, el programa de Susana Griso. Si pensáis que lo habéis visto todo, esperad a esto. Entrevista en El Cierre Digital: "Pablo Iglesias: "Cambio pañales todos los días y prefiero estar con mis tres hijos, mi pareja y mis perros". EL EXLÍDER DE UNIDAS PODEMOS CONTABA PARA EL CIERRE DIGITAL CÓMO FUE SU PASO POR EL GOBIERNO Y CÓMO HA AFECTADO A SU VIDA PRIVADA CON IRENE MONTERO".

Es una entrevista inventada. Recuerdo perfectamente que nunca le concedió Iglesias una entrevista a ese medio, pero además lo he reconfirmado con el ex jefe de prensa de Pablo y, efectivamente, eso jamás ocurrió. Pero ahí está: con su foto, su titular entre comillas, sus preguntas y sus respuestas, todo inventado. Si uno la lee, parece que la han construido fusilando el contenido de las preguntas y las respuestas de otras entrevistas, para que parezcan cosas que podría haber dicho Pablo Iglesias.

Pero si te fijas en algunas respuestas, te das cuenta de que hay frases que Iglesias nunca habría dicho de esa manera. Por ejemplo esta: "El Gobierno está sometido a enormes presiones, de hecho, hasta que nosotros no hemos entrado al Gobierno no se notaban las presiones de los movimientos sociales". O esta: "Yo siempre he admirado mucho la inteligencia, que es muy importante. Pero en política, yo aconsejaría a cualquiera que asumiera posiciones de responsabilidad que se rodease ante todo de leales".