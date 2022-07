La crisis climática, el periodismo y el paquete de Pedro Sánchez

Vamos a ver cómo enmarcan el problema de los incendios y la ola de calor los distintos medios de comunicación. Porque en función de cómo se cuenta lo que sucede, a qué causas se atribuye, qué responsables se señalan (porque siempre hay responsables) y qué posibles soluciones se apuntan, se contribuye a generar una u otra idea en la gente y por tanto una u otra forma de movilizarse políticamente, o de no hacerlo, ante este grave problema.

Los medios de la progresía y también algunos digitales de izquierda vinculan directamente lo que está sucediendo con la crisis climática, al igual que hizo ayer Pedro Sánchez en sus declaraciones desde una de las zonas calcinadas en Extremadura, el Monfragüe.

Por ejemplo: Eldiario.es: "La España resecada por el cambio climático arde con más violencia".

El País: "La nueva normalidad de los veranos abrasadores: ¿qué puede hacer Europa? Las consecuencias del cambio climático y la escasa capacidad de adaptación de los países pueden crear una brecha climática que incremente las tensiones políticas en la UE".

Sin embargo, a mi modo de ver hay algo que es problemático en las piezas de este tipo, y es que no van más allá en el señalamiento de las causas y los responsables de esa crisis climática.

Simplemente hablan del "cambio climático", pero es imposible encontrar en ninguno de estos contenidos, en prácticamente ningún medio de comunicación (con meritorias excepciones de algún digital de izquierda como El Salto), palabras como "capitalismo", "sistema", "economía", etcétera. Entonces, parece que el cambio climático es una especie de condena cósmica, una tragedia sin responsables, o aún peor: un problema del que el responsable es "la humanidad", "el ser humano", así en abstracto.

Esto lleva a un marco de misantropía, de decir que el problema es "el ser humano" porque es un bicho malvado, una plaga, que es una idea que a su vez lleva al puro nihilismo, a la frustración, al pensamiento de que no hay nada que hacer para evitar lo que sucede. Hablar de un problema gravísimo pero no apuntar ni causas, ni responsables ni soluciones yo creo que al final no facilita resolverlo sino todo lo contrario.

Pero bueno, hay que decir que al menos estos medios hablan claramente de cambio climático en sus titulares y piezas informativas. Y tal y como está el patio, hay que valorarlo, porque lo que hay en otros espacios mediáticos es muchísimo peor.

Hablan del paquete de Pedro Sánchez. No es broma. Pero esto me lo dejo para el final. La cobertura de la derecha mediática se caracteriza básicamente por 4 elementos. El primero: el sensacionalismo barato de siempre sobre el calor que hace, que no aporta nada en términos informativos.

Ante el cambio climático, ya sabes cuál es la solución: ve por la sombra y lleva un 'flusflus' con agua fresquita. Y que corra la sangría y la cerveza. La edad de oro del periodismo.

Segundo elemento: 'todología' que desinforma. Miguel Ángel Aguilar en Espejo Público versión veraniega, en Antena 3: "¿Dónde está "el hombre del tiempo"? ¿Dónde están las isobaras? Por favor, que alguien traiga las isobaras y que hable del anticiclón de las Azores".

Salen los epidemiólogos, entran los incendiólogos. Y lo mejor es que son los mismos. Tercer elemento, este sobre todo en la ultraderecha mediática: negacionismo explícito del cambio climático. Fijaos:

Editorial de Libertad Digital: "Sánchez esconde su incompetencia detrás del cambio climático".

Otro de Libertad Digital: "La coartada del cambio climático".

El Debate: "España no arde por el cambio climático".

Es como: "los rojos de mierda estos del gobierno socialcomunista hablan del cambio climático, pero la oposición y la Comunidad de Madrid tienen algo que decir". Y te sacan a uno de VOX y a otro del PP diciendo literalmente que es absurdo discutir de las causas: "dejémonos de debates estériles sobre cuál es la influencia del cambio climático". La despolitización absoluta de uno de los problemas más graves que tiene no ya España, sino la sociedad humana en su conjunto.

El cuarto elemento es precisamente este: la estupidez mezclada con manipulación, que es algo en lo que parece que determinada prensa de este país nunca deja de superarse. Resulta que, como os dije antes, Pedro Sánchez se desplazó ayer a Extremadura a una de las zonas afectadas por las llamas e hizo unas declaraciones junto al presidente de esa Comunidad Autónoma, Guillermo Fernández Vara.

Hay una foto en la que se ve a Fernández Vara hablando al micrófono, a la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco a su izquierda y a Pedro Sánchez a su derecha, escuchándole. ¿Qué han hecho "medios" como Okdiario o Javier Negre? Recortar la foto eliminando a Fernández Vara y a García Seco y dejar solo a Pedro Sánchez, para que parezca que estaba posando como un modelo ante el paisaje calcinado.

Okdiario: "Pedro Sánchez posa como un Adonis con la España calcinada de paisaje de fondo".

The Objective: "La imagen de Pedro Sánchez posando en un incendio en Extremadura enciende la polémica".

Deia: "La foto de Pedro Sánchez en Extremadura que ha incendiado las redes".

Ellos ponen el foco... en otra parte. Marca: "Pedro Sánchez posa para una foto en un incendio de Extremadura y las redes se fijan en algo inesperado. Los usuarios se han fijado en una parte de los pantalones del presidente del Gobierno". Porque dice Marca, y han ido muchos otros con esto también, que al presidente se le "Marca" el paquete.