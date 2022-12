Irene Montero dijo este miércoles en el Congreso que el PP, con su campaña en Galicia que dice a las mujeres que eviten la ropa que provoca deseo sexual en los hombres, y que no beban mucho para evitar ser violadas, estaba promoviendo la cultura de la violación.



La bancada del PP le gritó y le insultó logrando que la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, interviniera para reprender a la ministra y ordenar que se retirara del diario de sesiones la expresión "cultura de la violación". El portavoz del grupo socialista, el cultísimo y erudito Patxi López, dijo que muy mal las declaraciones de Irene Montero.

La cultura de la violación es un concepto que acuñó el feminismo hace 50 años.

La escritora y editora estadounidense Emily Buchwald, en su libro de 1993 Transforming a rape culture explicaba que la cultura de la violación es el sistema de creencias, ideas y actitudes que justifica, sostiene y normaliza la existencia de la violencia sexual, y permite que esa violencia se produzca.



Basta ver la campaña del PP para comprobar que cae en eso al poner el foco en lo que deben hacer las mujeres frente al riesgo inevitable de ser violadas. Si no quieres que te violen, guapa, no bebas, no provoques a los hombres, no vuelvas sola a casa, porque los hombres son así. No debería pasar, pero pasa.

A la cacería sostenida contra Irene Montero se sumaron otra vez periodistas progresistas. Xosé Hermida de El País, que conocía y había criticado la campaña del PP en Galicia, calificó a la ministra de "provocadora".

Hoy nadie tiene dudas de que Pablo Motos es un machista. Pero el presentador de El Hormiguero es solo la punta de iceberg. El machismo está instalado también en el periodismo y no solo en el de derechas.

El feminismo nos ha hecho mejores a muchos de nosotros que hemos tenido actitudes machistas. A ver si hace también algo mejor al periodismo progre, que últimamente está que se sale.